Bez dalszych wyjaśnień uprzedził, że mogą wystąpić przerwy w dostawie prądu.

Iran po raz pierwszy poinformował o awaryjnym zamknięciu elektrowni, znajdującej się w mieście portowym Buszer na południu kraju. Rozpoczęła ona pracę w 2011 roku; została zbudowana przez Rosję.

Iran jest zobowiązany do wysyłania zużytych prętów paliwowych z reaktora z powrotem do Rosji - tak, aby nie mogły być wykorzystane do budowy broni atomowej.