Jak podaje dziennik "The Times", ustawa o obywatelstwie i granicach będzie zawierała przepis, który po raz pierwszy pozwoli na utworzenie poza granicami Wielkiej Brytanii ośrodka dla osób ubiegających się o azyl.

Według gazety premier Boris Johnson stał się zwolennikiem tego planu, gdy w tym roku do Wielkiej Brytanii przybyło ponad 5600 migrantów, którzy na małych łodziach przedostali się przez kanał La Manche.

"Times" dowiedział się, że przedstawiciele brytyjskiego MSW omówili propozycje ze swoimi odpowiednikami z Danii, która w tym miesiącu uchwaliła własne prawo dotyczące przeprowadzania procedury azylowej poza Europą.

Mówi się, że Dania planuje wysłać azylantów do ośrodka w Rwandzie. Brytyjskie źródło rządowe powiedziało: "Przeprowadziliśmy rozmowy, aby zobaczyć, co robią Duńczycy".

Home Office przeanalizowało także politykę władz Australii, które zakazują osobom ubiegającym się o azyl podróżowania drogą morską i przekierowują je do ośrodków imigrantów poza swoimi granicami, w sąsiednich państwach, takich jak Papua Nowa Gwinea.

Przepisy mają zniechęcić migrantów do podejmowania niebezpiecznych podróży do Wielkiej Brytanii i rozbić gangi przemytników ludzi, którzy czerpią zyski z tego procederu. Głównym celem ustawy jest deportacja migrantów, którzy nielegalnie dostali się na Wyspy, do krajów europejskich, przez które podróżowali. (PAP)

