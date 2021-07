Decyzja ministerstwa oznacza że "instancje decyzyjne są przesunięte (...) dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Na przykład dowódca jednostki znajdującej się na miejscu może teraz zdecydować, czy czołg do usuwania skutków katastrofy, czy ciężarówka wojskowa, czy generator prądu zostaną wykorzystane, jeśli będą dostępne" - poinformował w piątek w Berlinie rzecznik ministerstwa. "Decentralizacja jest ważna w takich sytuacjach, a także kluczowa dla powodzenia działań"

850 żołnierzy jest rozmieszczonych w dotkniętych kataklizmem rejonach i liczba ta wzrośnie.

Premier landu Nadrenia Północna-Westfalia Armin Laschet określił w piątek dramatyczne skutki nawałnic jako "klęskę powodziową o historycznych rozmiarach". Co najmniej 43 osoby straciły życie w NRW, powiedział po specjalnym posiedzeniu rządu krajowego w Duesseldorfie. Należy się obawiać, że liczba ofiar będzie nadal rosła. Szczególnie dramatyczna jest sytuacja w Erftstadt. "Powodzie dosłownie wyrwały wielu ludziom podłogi spod nóg", powiedział premier. Laschet podziękował wszystkim ratownikom za ich wysiłek.

Minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer powiedział tygodnikowi "Spiegel", że wielu ludzi straciło dosłownie wszystko w ciągu jednej nocy - "z wyjątkiem tego, co mieli na sobie". W związku z tym po pomocy technicznej musi nastąpić pomoc finansowa.

W nadchodzącym tygodniu rząd federalny zadecyduje o pomocy dla obywateli i gmin na zalanych terenach. Ważne jest szybkie rozwiązanie - powiedział rzecznik Ministerstwa Finansów.

Liczba ofiar śmiertelnych burzy w Nadrenii-Palatynacie i Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW) wzrosła w czwartek w południe do co najmniej 103, jak podała policja. W NRW zginęły co najmniej 43 osoby, a w Nadrenii-Palatynacie co najmniej 60.