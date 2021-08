We włoskim regionie Lacjum doszło w niedzielę do ataku hakerskiego na stronę internetową oddziału służby zdrowia, w tym system rejestracji na szczepienia przeciwko Covid-19. "To potężny atak" - przyznał szef wydziału ds. służby zdrowia w regionie Alesso D'Amato.

"Cały system jest wyłączony" - ogłosił D'Amato. Reklama Zawieszone zostało przyjmowanie zapisów. Szczepienia są wykonywane, ale z opóźnieniem, w rezultacie ataku hakerów, o którym władze regionu zawiadomiły organy ścigania. Zdaniem szefa regionalnego wydziału za wcześnie jest na snucie hipotez, kto stoi za tym atakiem. Jak się zauważa, doszło do niego w dniu, w którym władze Lacjum miały ogłosić, że osiągnięty został pułap 70 procent zaszczepionych mieszkańców.