Japońskie media: Polska rozpoczęła przyznawanie azylu Cimanouskiej

Reklama

Polska rozpoczęła proces przyznawania azylu białoruskiej sprinterce Chryscinie Cimanouskiej, która odmówiła powrotu do kraju z Igrzysk Olimpijskich w Tokio - podała japońska telewizja NHK, powołując się na źródła.

Wcześniej Reuters podał, powołując się na członka lokalnej białoruskiej społeczności będącego w kontakcie ze sportsmenką, że Cimanouska weszła w poniedziałek do ambasady RP w Tokio i chce uzyskać w Polsce azyl polityczny.

Według Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Cimanouska, którą próbowano siłą odesłać do jej kraju za krytykę sztabu trenerskiego, jest "cała i bezpieczna" w Tokio.

Przedstawiciel białoruskich aktywistów: Cimanouska stara się o polską wizę

Przedstawiciel białoruskiej grupy aktywistów powiedział, że sprinterka Chryscina Cimanouska stara się o polską wizę. Sportsmenka twierdzi, że białoruscy urzędnicy próbowali zmusić ją do powrotu z Japonii do kraju - podała agencja Associated Press.

Wadzim Krywaszejeu z Fundacji Solidarności Białoruskiego Sportu powiedział, że Cimanouska znajduje się w poniedziałek w ambasadzie RP w Tokio. Dodał, że wiza, o którą się stara, pozwoli jej ubiegać się o azyl polityczny w Polsce.

Krywaszejeu poinformował, że fundacja kupiła bilet dla Cimanouskiej z Tokio do Warszawy na 4 sierpnia.

W poniedziałek Cimanouska miała wystartować w biegu na 200 metrów na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Na swoim koncie na Instagramie skrytykowała białoruskich działaczy, którzy próbowali zmusić ją do opuszczenia Japonii.

Ambasada Białorusi w Japonii chce informacji o Cimanouskiej

Ambasada Białorusi w Tokio zwróciła się do władz Japonii z oficjalną prośbą o przekazanie informacji na temat białoruskiej lekkoatletki Chrysciny Cimanouskiej, która szuka azylu politycznego po odmowie powrotu do kraju - poinformowała w poniedziałek agencja RIA Nowosti.