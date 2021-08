Agencja Associated Press pisze z kolei, że w demonstracji udział wzięło kilkaset osób, a demonstrantów nadzorowali przedstawiciele rządzącego w Strefie Gazy Hamasu, którzy nie pozwolili im zbliżyć się do granicznego muru.

Reklama

Egipt, który jest mediatorem w konflikcie izraelsko-palestyńskim i zabiega o zawieszenie ognia, zaapelował do Hamasu, by doprowadził do złagodzenia napięć.

Wkrótce po zakończeniu demonstracji Hamas zapowiedział, że najważniejsze przejście graniczne między Strefą Gazy a Egiptem zostanie częściowo otwarte w czwartek.

Siły izraelskie poinformowały, że użyły gazu łzawiącego i "ograniczonego ostrzału", przy pomocy amunicji niepowodującej obrażeń śmiertelnych, by rozpędzić tłum. Palestyńscy medycy przekazali, że 14 osób zostało rannych, ale nie są to groźne obrażenia.

W sobotę przy murze oddzielającym Strefę Gazy od Izraela doszło do poważnych starć, w których rannych zostało 41 Palestyńczyków i izraelski żołnierz.

Przedstawiciel Hamasu Soheil al-Hendi powiedział, że jego ugrupowanie podjęło "wielki wysiłek", by nie dopuścić do krwawych starć i powtórki z sobotnich zamieszek. "Haarec" ocenia jednak, że siły Hamasu nadzorujące protest były zbyt słabe, by w razie potrzeby całkowicie zapobiec konfrontacji.

Izrael oraz Egipt blokują Strefę Gazy, ograniczając przemieszczanie się mieszkańców poza jej terytorium. Tłumaczą to zagrożeniem ze strony radykalnego Hamasu. (PAP)

fit/ akl/

arch.