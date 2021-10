Rzecznik koordynatora służb specjalnych przypomniał, że we wtorek do Sejmu wpłynął projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Określa on zasady przygotowania i realizacji zabezpieczenia - bariery - na polskiej granicy stanowiącej granicę zewnętrzną UE.

Również we wtorek minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński poinformował, że Rada Ministrów przyjęła zgłoszony przez MSWiA projekt ustawy o budowie zabezpieczenia na granicy. Wyjaśnił, że projekt zakłada stworzenie "solidnej, wysokiej zapory, wyposażonej również w system monitoringu oraz detekcji ruchu".

"Prace nad nim trwają. Jest rzeczą oczywistą, że taka nowa zapora na granicy polsko-białoruskiej jest potrzebna. Liczymy na to, że prace szybko przejdą z fazy prawnej do realnej budowy" – ocenił Żaryn.

Żaryn pytany przez dziennikarzy, czy jest także przygotowany projekt ustawy, na mocy której strefa budowy zapory zostanie uznana za strefę specjalnego znaczenia, odpowiedział, że nie ma wiedzy na ten temat.(PAP)

