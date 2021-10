Ponadprzeciętnie szybko rosły również ceny takich dóbr konsumpcyjnych jak pojazdy (wzrost o 6,4 procent) oraz meble i oświetlenie (wzrost o 4,4 procent) - poinformował w środę Federalny Urząd Statystyczny.

Reklama

Ceny usług rok do roku średnio były o 2,5 proc. droższe niż we wrześniu 2020 r. Wyraźnie droższe było utrzymanie pojazdów (plus 5,4 proc.), usługi instytucji społecznych (plus 5,0 proc.) oraz usługi w restauracjach (plus 3,6 proc.).

Podczas gdy ceny towarów wzrosły od września 2020 r. do września 2021 r. o 6,1 procent, to ceny produktów energetycznych są wyższe o 14,3 procent. Szczególnie mocno wzrosły ceny oleju opałowego (o 76,5 procent) i paliw (o 28,4 procent), a także gazu ziemnego (o 5,7 procent) i energii elektrycznej (o 2,0 procent).

W środę Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden, potwierdził swoje wstępne szacunki z końca września, dotyczące stopy inflacji. Inflacja w Niemczech wyniosła we wrześniu 4,1 procent. Jest to najwyższa stopa inflacji od 28 lat. Ostatni raz inflacja była wyższa w grudniu 1993 r. i wyniosła 4,3 procent. W poprzednich miesiącach - lipcu i sierpniu - inflacja wynosiła jeszcze nieco poniżej czterech procent.

Według Federalnego Urzędu Statystycznego głównymi motorami wzrostu cen były ceny energii i żywności: bez wzrostu cen w sektorze energetycznym stopa inflacji wyniosłaby tylko 3,1 procent, bez obu sektorów towarowych 2,9 procent.

Niemcy: Ceny paliw rekordowe wysokie; benzyna 1,6 euro za litr; olej napędowy 1,5 euro za litr

Ceny paliw wciąż rosną, osiągając wartości najwyższe od 2012 r. – najwyższego do tej pory pułapu. Dane opublikował w środę ADAC, największy niemiecki ubezpieczyciel komunikacyjny. Benzyna Super E10 kosztowała we wtorek średnio w skali kraju 1,647 euro za litr (ok. 7,50 zł), a olej napędowy 1,526 euro za litr (ok. 7 zł).

Benzyna Super E10 kosztowała we wtorek średnio w skali kraju 1,647 euro za litr (ok. 7,50 zł) , czyli o 3,8 centa więcej, niż tydzień wcześniej. W przypadku oleju napędowego cena wyniosła 1,526 euro za litr (ok. 7 zł) – wzrost o 4,8 centa. Oznacza to, że olej napędowy jest zaledwie o 2,8 centa niższy od rekordowego poziomu z sierpnia 2012 r.

Najważniejszym czynnikiem napędzającym ceny paliwa są ceny ropy, utrzymujące się w ostatnim czasie w najwyższych rejonach. Ponadto wpływ na wzrost cen paliw ma także jesienno-zimowy sezon grzewczy – pisze „Die Welt”.

Prezes ADAC Gerhard Hillebrand zaapelował do przyszłych partii rządzących o „powstrzymanie się od jakichkolwiek rozważań w kwestii podwyższania opłat za emisję CO2”. W jego opinii „osoby o niższych dochodach również powinny mieć możliwość zachowania mobilności, a dla wielu osób koszty sięgnęły limitu”. Podkreślił, że brakuje tańszych dla paliw alternatyw, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Przy przeliczaniu na złotówki PAP korzystał z kursu NBP z dnia 13.10.2021, gdy kurs dla 1 euro wynosił 4,58 zł.