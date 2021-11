Fogiel pytany we wtorek w TVN 24, kiedy będzie ustawa ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, odparł, że "nie mówimy o ustawie, która ma tylko zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, mówimy o ciągu dalszym całościowej reformy wymiaru sprawiedliwości".

Reklama

"Ten cały spór toczy się o coś innego, o to, czy wymiar sprawiedliwości kraju członkowskiego jest w kompetencjach tegoż kraju członkowskiego. Izba Dyscyplinarna jest tylko drobnym fragmentem tej dysputy. Poprzez atak na Izbę Dyscyplinarną, TSUE próbuje zawłaszczać sobie kompetencje, których nie posiada" - powiedział polityk PiS.

Na uwagę, że należy jak najszybciej zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, która każdego dnia "kosztuje nas wszystkich 4,6 mln zł" ze względu na karę wyznaczoną przez TSUE (1 mln euro dziennie), wicerzecznik PiS apelował, aby "nie panikować", gdyż - jak zaznaczył - ta sytuacja "nikogo nic nie kosztuje, bo przepisy traktatowe są takie, że sądownictwo nie leży w kompetencjach (TSUE), nie zostało przekazane Unii Europejskiej".

W ocenie Fogla, nie należy wychodzić z założenia, że skoro TSUE "groźnie mruknął", to polski parlament ma "na wyprzódki" zlikwidować Izbę Dyscyplinarną SN.

"Ona nie będzie zlikwidowana dlatego, że życzy sobie tego TSUE, tylko będzie zlikwidowana w ramach całościowej reformy wymiaru sprawiedliwości, która to reforma musi również wprowadzać zapisy dyscyplinarne. Ja wiem, że są w Polsce środowiska, które by chciały, żeby sędziowie byli wyjęci w ogóle spod odpowiedzialności dyscyplinarnej, to się nie zdarzy" - zaznaczył Fogiel.

W niedzielę wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) powiedział w TVP Kraków, że projekt ustawy o Izbie Dyscyplinarnej trafi do Sejmu prawdopodobnie za tydzień i nie dotyczy tylko Izby Dyscyplinarnej i będzie to "całościowa, kolejna próba reformowania wymiaru sprawiedliwości".

Jak dodał, ustawa zlikwiduje dotychczasową Izbę Dyscyplinarną, ponieważ ta się nie sprawdziła. Ustawa ma też przynieść nowy system dyscyplinowania sędziów. „Nie będzie tak, że sędziowie nie będą poza kontrolą jakąkolwiek – jak to było dotychczas” – podkreślił Terlecki.

Także wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk zapewnił w niedzielę w TVN 24, że ustawa ws. Izby Dyscyplinarnej będzie pokazana w najbliższych dniach. Dodał, że zmiany nie będą dotyczyły tylko likwidacji tej izby, ale obejmą stworzenie całego systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

Trybunał Sprawiedliwości UE 4 lipca 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Po niespełna dwóch miesiącach, 7 września, Komisja Europejska zdecydowała o zwróceniu się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji w sprawie środków tymczasowych. KE podała wówczas, że uważa, że Polska nie podjęła wszystkich środków niezbędnych do pełnego wykonania nakazu Trybunału.

W środę TSUE poinformował, że Polska, z uwagi na to, że nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN, została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie, licząc od dnia doręczenia tego postanowienia do dnia zastosowania się do postanowienia z 14 lipca.