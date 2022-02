Wiceszef MSWiA był w piątek Gościem Wiadomości w TVP Info. Podczas rozmowy został zapytany o liczbę osób, które przekroczyły w piątek granicy polsko-ukraińską. "Przez ostatnie 24 godziny 35 tys. osób przekroczyło granicę Ukrainy z Polską w stronę Polski. Jesteśmy gotowi na to, żeby każdą ilość osób, która się pojawi na granicy obsłużyć" - podkreślił Szefernaker.

Reklama

"Jest wzmożony ruch na granicy. W związku z tym tworzą się korki na granicy. Przede wszystkim ze względu na to, że z jednej strony mężczyźni z Ukrainy nie mogą przekraczać granicy ze względu na mobilizację. Granicę przekraczają praktycznie kobiety z dziećmi lub mężczyźni, którzy nie są w wieku poborowym. Dodatkowo co jakiś czas, to jest sytuacja wojenna, na Ukrainie dochodzi do blokady systemu granicznego przez co spowalnia ta odprawa" - tłumaczył.

Reklama

Podkreślił przy tym, że państwo polskie robi wszystko, żeby nasi "sąsiedzi z Ukrainy uciekając przed bombami mieli u nas bezpieczne miejsce". "Bez dodatkowych ruchów jesteśmy w stanie do 50 tys. osób odprawić na przejściach. Dziś mamy 35 tys. osób. Będziemy zwiększać obsadę naszej granicy, jeżeli chodzi o straż graniczną" - zapewnił.

Przypomniał, że w piątek Komendant Główny Straży Granicznej wydał dyspozycję, żeby na wszystkich przejściach obsługiwać ruch pieszy. "W wielu miejscach w sytuacji, w której mężczyźni dowozili kobiety z dziećmi do granicy, to te kobiety z dziećmi musiały wsiadać do innych aut. Teraz jest możliwość, że wszyscy mogą przejść na drugą stronę" - zaznaczył.

Wskazał, że w dużej mierze na osoby, które przekroczyły polsko-ukraińską granicę po polskiej stronie granicy czekają bliscy lub znajomi, którzy ich odbierają. "Zdecydowana większość osób, które przekraczają polską granicę to są osoby, które mają konkretny cel przybycia do Polski, konkretny adres, w który się udają. Dla tych, którzy nie mają takiego adresu są przygotowane punkty recepcyjne" - przekazał.

"Od jutra uruchamiamy w każdym województwie punkty informacyjne na dworcach PKP. W miastach wojewódzkich będą punkty informacyjne dla osób przybywających z Ukrainy. W punktach będzie pełna wiedza od strony samorządu, wojewody, urzędu ds. cudzoziemców. Będą także wolontariusze. W Warszawie tych punktów będzie więcej m.in. na Dworcu Wschodnim, Warszawa Zachodnia, także na Okęciu taki punkt jutro rano ruszy" - podkreślił.

Z kolei na pytanie czy uchodźcom będzie zapewniona pomoc medyczna czy psychologiczna odpowiedział, że wojewodowie będą we współpracy z samorządami zlecać "pewne działania". "Rozmawialiśmy przed chwilą z panem wojewodą mazowieckim Konstantym Radziwiłłem, który w swoich decyzjach dotyczących wsparcia dla tych osób, a są to jedne z pierwszych decyzji w kraju, podjął decyzję o wsparciu psychologicznym. Będziemy takiego wsparcia wszędzie udzielać jeżeli tylko będzie możliwe w danym miejscu" - dodał wiceszef MSWiA.