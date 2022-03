Zmiana nie spowoduje komplikacji dla mieszkańców, ponieważ przy części ulicy, która będzie nosić nową nazwę, nikt nie mieszka i nie ma też firm lub instytucji z wyjątkiem ambasady Rosji.

Reklama

Radni dzielnicy Praga 6 na terenie, której znajduje się rosyjska placówka dyplomatyczna, podejmowali podobne inicjatywy w przeszłości. W 2020 roku usunęli pomnik marszałka Koniewa i przemianowali ulicę „Pod kasztanami” na Plac Borysa Niemcowa. Przy Placu mieści się część budynków ambasady Rosji. Po tej zmianie placówka zaczęła używać w korespondencji nazwę ulicy „Koronacyjna”.

Komisja zdecydowała także o nadaniu imienia ukraińskiego żołnierza Witalija Skakuna jednemu z mostów kolejowych w Pradze. Skakun zginął 24 lutego, wysadzając w powietrze most w pobliżu Chersonia, co opóźniło wejście wojsk rosyjskich do miasta.

Nazewnictwo i zmiany nazw w przestrzeni publicznej Pragi zatwierdzają radni. Propozycje może zgłaszać każdy. Wnioski są najpierw omawiane przez samorząd odpowiedniej dzielnicy. Po jego zatwierdzeniu wniosek jest przekazywany do specjalnej komisji władz stolicy. Nazwy miejsc w przestrzeni publicznej Pragi nie mogą dotyczyć osób żyjących.