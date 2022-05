Ranil Wickremesinghe, którego na stanowisko szefa rządu powołał prezydent Gotabaya Rajapaksa, to doświadczony polityk opozycji, który wcześniej wielokrotnie kierował rządem: po raz pierwszy w latach 1993-1994, a ostatnio od 2015 do 2019 roku.

W poniedziałek do dymisji z funkcji premiera został zmuszony brat prezydenta, Mahinda Rajapaksa. Świeżo zaprzysiężony szef rządu bezpośrednio po ceremonii udał się do jednej z buddyjskich świątyń po błogosławieństwo. Nowy gabinet to dla Sri Lanki szansa na uspokojenie najnowszej fali przemocy. Wickremesinghe nie cieszy się jednak poparciem większości w parlamencie ani popularnością wśród Lankijczyków, a obywatele nie przestają domagać się rezygnacji prezydenta.

Najnowsza fala chaosu przeszła przez Sri Lankę w poniedziałek, gdy politycy rządzącej koalicji zwieźli do Kolombo – największego miasta i gospodarczej stolicy kraju – setki zwolenników de facto sprawującego władzę politycznego klanu Rajapaksów. Jak twierdzą świadkowie, byli wśród nich zwolnieni z więzień przestępcy. Prorządowe grupy zaatakowały pokojowo protestujących obywateli. W wyniku zamieszek rannych zostało ponad 230 osób.

Wieczorem demonstranci sforsowali bramę oficjalnej rezydencji byłego premiera i wrzucili na jej teren koktajle Mołotowa. Grupy protestujących w wielu częściach kraju zaatakowały też dziesiątki prywatnych domów należących do członków rządzącej partii. Budynki były grabione i podpalane. Ucierpiały także samochody, autobusy, biura oraz pojedyncze restauracje i hotele należące do osób powiązanych z rządem. Spłonęły liczne prywatne posiadłości byłego premiera Mahindy Rajapaksy.

We wtorek rano wraz z rodziną został on ewakuowany do odległej od Kolombo bazy marynarki wojennej, a ministerstwo obrony zezwoliło siłom bezpieczeństwa na strzelanie do tych, którzy niszczą własność publiczną i atakują innych.

W czwartek w całym kraju nadal obowiązuje stan wyjątkowy i godzina policyjna, a ulice Kolombo patrolują żołnierze na motocyklach i w wozach opancerzonych.

Masowe protesty na Sri Lance trwają od przełomu marca i kwietnia. Są reakcją na wywołany zadłużeniem kryzys gospodarczy, braki elektryczności i podstawowych produktów. Obywatele krytykują też powszechną wśród lankijskiej klasy rządzącej korupcję i nepotyzm. Wielu domaga się całkowitej wymiany politycznych elit.