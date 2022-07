Według mediów, Johnson zgodził się zrezygnować ze stanowiska premiera oraz lidera Partii Konserwatywnej, ale chce pełnić obowiązki do czasu wyłonienia swojego następcy, co ma nastąpić najpóźniej do początku października. Coraz więcej posłów Partii Konserwatywnej wyraża wątpliwości do to tego planu i mówi, że Johnson powinien ustąpić natychmiast, a jego obowiązki powinien przejąć wicepremier i minister sprawiedliwości Dominic Raab.

Od późnego popołudnia we wtorek z różnych stanowisk rządowych - przeważnie niższego szczebla - zrezygnowało już 59 posłów, w tym pięciu ministrów, zaś jeden minister - Michael Gove został zwolniony jako szef resortu ds. wyrównywania szans, budownictwa i społeczności lokalnych. Jego następcą został Greg Clark, były minister biznesu w rządzie Theresy May. Ministrem edukacji został James Cleverly. Nie podano jeszcze, kto obejmie pozostałe dwa opuszczone ministerstwa - ds. Walii i ds. Irlandii Północnej. (PAP)