Minister turystyki Vasilis Kikilias mówi "Bildowi": "Jesienią i zimą byłoby wielką przyjemnością dla nas Greków powitać niemieckich emerytów, którzy chcą doświadczyć +śródziemnomorskiej zimy+ z grecką gościnnością, łagodną pogodą i wysokiej jakości usługami." Podkreśla: "Będziemy tu na was czekać".

Burmistrz portowego miasta Chania, Panagiotis Simandirakis zapewnia: "Żaden Niemiec nie zamarznie w Grecji!" (w telewizji "Bild" burmistrz mówi: "No German will freeze in Greece"). Zaprasza "każdego Niemca, który chce przyjechać i zamieszkać tu tej zimy - z dala od kryzysów. Chania to idealne miejsce na przetrwanie kryzysowej zimy: ciepło, serdeczni ludzie i chyba najlepszy całoroczny klimat w Europie" oraz "nie potrzebujemy ogrzewania w domu".