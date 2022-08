Na razie nie ma jednak podstaw do niepokoju, na granicy rozmieszczono wystarczające siły - zapewnił resort. Przekazano, że oprócz policji granicznej i wojska na próby nielegalnego przekraczania granicy reaguje 860 wysłanych dodatkowo w tym celu policjantów.

Zbudowane w 2016 r. instalacje ochronne z drutu kolczastego są w dobrym stanie i skutecznie ograniczają nielegalny ruch przez granicę - dodano.

Według komunikatu bułgarskiego MSW w pierwszych siedmiu miesiącach br. odnotowano blisko 60 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, większość z nich udaremniono.

W pierwszym półroczu w pobliżu granicy lub wewnątrz kraju zatrzymano 6633 osoby, które nielegalnie dostały się do Bułgarii, 4987 z nich była obywatelami Afganistanu lub Syrii. W ośrodkach dla uchodźców znajduje się 20 proc. osób, które nielegalnie przekroczyły granice, większość z nich znajduje sposób, by udać się dalej na zachód Europy.

W statystykach MSW nie ujęto uchodźców z Ukrainy, którzy nie są uważani za nielegalnych migrantów. Obecnie w Bułgarii znajduje się ok. 86 tys. ukraińskich uchodźców, 39 tys. z nich to dzieci, większość dorosłych to kobiety. Uciekającym z objętej wojną Ukrainy kobietom proponuje się pracę i zapewnia opiekę medyczną, dzieci po rozpoczęciu roku szkolnego będą mogły uczęszczać do bułgarskich szkół i przedszkoli.

Ewgenia Manołowa (PAP)