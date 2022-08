Pomysł, który wyszedł ze strony państw bałtyckich i Finlandii, zakładał wstrzymanie wydawania wiz turystycznych dla Rosjan podróżujących do UE, co kilka państw członkowskich wprowadza już w życie. Na taki krok napierały Finlandia, Estonia i Łotwa. Część państw, w tym Niemcy , podniosła argument, jakoby do Unii nie mogli wówczas przedostać się Rosjanie sprzeciwiający się polityce Kremla. Autorzy tej propozycji starali się rozwiać te wątpliwości, podkreślając, że zakaz nie obejmowałby wiz humanitarnych. – Od każdej reguły są wyjątki. Nie jesteśmy potworami jak nasi adwersarze, dostrzegamy kwestie humanitarne – mówił w rozmowie z DGP na początku sierpnia szef estońskiej dyplomacji Urmas Reinsalu.