To pierwsza taka instalacja na wschód od Berlina. Odlicza czas upływający do chwili, gdy temperatura na Ziemi podniesie się o jeden i pół stopnia i dojdzie do nieodwracalnych zmian klimatycznych. Zegar pokazuje, że na podjęcie niezbędnych decyzji pozostaje mniej niż 7 lat.

Zegary klimatyczne mierzą już czas w Nowym Jorku, Rzymie, Seulu i Glasgow. W Pradze został umieszczony w miejscu, gdzie od 1955 do 1962 stał gigantyczny pomnik Józefa Stalina. Po upadku komunizmu miejsce stało się znane z umieszczenia tam symbolu zespoły The Rolling Stones, a później zainstalowano ogromny Metronom.

Najnowsza instalacja składająca się z dwóch płaszczyzn oddzielonych wahadłem metronomu została umieszczona w Pradze przez Festiwal Wolności, grupę niezależnych inicjatywy obywatelskich organizujących wydarzenia związane z rocznicą 17 listopada, czyli początku „aksamitnej rewolucji”. Według nich zmiany klimatyczne stanowią jedno z najważniejszych zagrożeń dla wolności, pokoju i demokracji w Republice Czeskiej. Festiwal Wolności w petycji zatytułowanej "3 kroki w 3 lata" wezwał posłów do zajęcia się kwestią klimatu wraz z reformą edukacji i wsparciem dla Ukrainy.