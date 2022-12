Australijczycy są zmuszeni do ograniczenia apetytu na frytki. Z powodu niedoboru ziemniaków druga co do wielkości sieć supermarketów w kraju wprowadziła limit na zakup słynnego przysmaku – informuje Bloomberg.

Tymczasowy limit na sprzedaż mrożonych frytek w Australii nałożyła sieć Coles Group Ltd. Powodem tej decyzji są utrudnienia związane z dostawami – podkreślono w komunikacie. Reklama Bloomberg przypomina, że powodzie i ulewne deszcze w tym roku na wschodnim wybrzeżu Australii doprowadziły do zniszczenia szeregu upraw. Wśród zmarnowanych plonów, poza ziemniakami, znalazły się m.in.: sałata oraz pszenica. Reklama Jajeczny kryzys w Wielkiej Brytanii. "Nie trzeba wiele, by zepchnąć dany sektor poza krawędź" Zobacz również Pogoda na Tasmanii utrudniła przede wszystkim sadzenie ziemniaków, wielu rolników ze względu na warunki atmosferyczne nie mogło dotrzeć do pól. Shaun Lindhe, kierownik ds. Komunikacji w AUSVEG zapowiada, że niedobór ziemniaków w Australii może wpływać na produkcje przetworzonych produktów do 2023 r. Żywność w Australii – jakich produktów może zabraknąć w sklepach przed Bożym Narodzeniem? Mięso z indyka (Powód: problemy z dostawami, rosnące ceny energii i zbóż);

(Powód: problemy z dostawami, rosnące ceny energii i zbóż); Ziemniaki (Powód: powodzie i ulewne deszcze, problemy z dostawami, wysokie ceny nawozów);

(Powód: powodzie i ulewne deszcze, problemy z dostawami, wysokie ceny nawozów); Krewetki i ostrygi (Powód: bakterie Vibrio, choroba QX, problem z łańcuchem dostaw);

(Powód: bakterie Vibrio, choroba QX, problem z łańcuchem dostaw); Wieprzowina (Powód: problemy z dostawami);

(Powód: problemy z dostawami); Świąteczny pudding (Powód: wysokie ceny transportu, wzrost cen składników – m.in. brandy, jaj, śmietany)

(Powód: wysokie ceny transportu, wzrost cen składników – m.in. brandy, jaj, śmietany) Wiśnie (Powód: ulewne deszcze). źródło: The Guardian Agencja porównuje zniszczenie plonów przez ulewne deszcze i powódź w Australii do sparaliżowania globalnych łańcuchów dostaw z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Bloomberg podkreśla, że zakłócenia wpływają na wyższe rachunki za artykuły spożywcze. Roczny wskaźnik inflacji zasadniczej w III kwartale w Australii przyspieszył do najwyższego poziomu od 32 lat (7,3 proc.) msa