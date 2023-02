Reklama

Polska para prezydencka Andrzej i Agata Kornhauser-Duda przebywa z oficjalną wizytą na Łotwie od wtorku, w środę po powitaniu przez łotewskiego przywódcę nastąpi wzajemne przekazanie najwyższych odznaczeń państwowych.

Odbędą rozmowę w "cztery oczy"

Potem prezydenci Polski i Łotwy odbędą rozmowę w "cztery oczy", po której przewidziano obrady plenarne delegacji pod przewodnictwem obu prezydentów, a następnie ich wspólną konferencję prasową.

Jak podkreślał we wtorek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, dominującym tematem rozmów prezydentów będą sprawy bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, ale też sytuacja na Ukrainie i wsparcie dla tego kraju wobec rosyjskiej agresji, a także m.in. współpraca w ramach Inicjatywy Trójmorza. Poinformował, że wśród tematów będzie też współpraca gospodarcza Polski i Łotwy oraz stworzenie mechanizmu odpowiedzialności karnej za rosyjskie zbrodnie.

Prezydencki minister przypominał, że w lipcu w Wilnie odbędzie się szczyt NATO; podkreślał, że państwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej pracują już nad agendą tego spotkania.

"To, co dla nas jest najważniejsze, to dalsza adaptacja Sojuszu do zagrożeń, które płyną z kierunku wschodniego, dalsze zmiany w zakresie obecności wojskowej, zarówno jeśli chodzi o sprzęt, jak i żołnierzy" - powiedział Przydacz. Podkreślił, że prezydent od lat zabiega o to, "by jak najwięcej Sojuszu było obecne na terytorium Polski i innych państw Europy Środkowej i Wschodniej". Minister zauważył również, że proces ten jest realizowany od szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku.

Polska i Łotwa będą aktywnie zabiegały o jak największe wsparcie dla Ukrainy

Przydacz zapowiadał, że tematem rozmów na Łotwie będzie również sytuacja w Ukrainie. Szef BPM podkreślał zarówno polski, jak i łotewski wkład we wsparcie Ukrainy wobec rosyjskiej agresji; zadeklarował, że Polska i Łotwa będą aktywnie zabiegały o jak największe wsparcie dla Ukrainy również na zachodzie Europy.

"Mamy tu duże sukcesy w ostatnich tygodniach i miesiącach, choćby kwestia baterii Patriot. To, co wydawało się dla wielu niemożliwe, zostało zrealizowane. Podobnie jeśli chodzi o koalicję pancerną - koalicję międzynarodową w zakresie przekazywania czołgów" - mówił Przydacz, dodając, że to prezydent Andrzej Duda "jako pierwszy we Lwowie zainicjował ten proces".

W środę w obecności Andrzeja Dudy i Egilsa Levitsa zostanie też podpisany Program Współpracy Kulturalnej i Edukacyjnej na lata 2023-2026.

Andrzej Duda i Egils Levits złożą także kwiaty pod Pomnikiem Wolności - symbolem niepodległości państwa łotewskiego.

Z Rygi Wiktoria Nicałek