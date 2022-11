Reklama

Obecnie kraje bałtyckie obsługuje tylko jeden terminal importowy LNG - zakład w Kłajpedzie na Litwie. Kolejny ma ruszyć tej zimy w Finlandii, gdzie w maju odcięto dostawy gazu z Rosji. Ale ponieważ z powodu wojny w Ukrainie cały region odwraca się od rosyjskich dostaw, potrzeba więcej terminali.

Budowa terminalu LNG Skulte

W Łotwie znajduje się trzeci co do wielkości magazyn gazu w Europie, dlatego kraj ten może stać się naturalnym centrum handlu paliwem - uważa Edmunds Valantis, sekretarz stanu w resorcie gospodarki. Łotewskie partie polityczne w rozmowach o utworzeniu nowego rządu zobowiązały się do wsparcia budowy terminalu LNG Skulte, którego uruchomienie ma potrwać od dwóch do trzech lat.

„Historycznie na Litwie istniał tylko jeden obiekt LNG, który został zbudowany w celu obsługi Litwy, Łotwy i Estonii” – powiedział Valantis w wywiadzie podczas szczytu Americas LNG Summit w Lake Charles w Luizjanie. „Ale teraz jesteśmy połączeni z Finlandią, która ma dość duże zapotrzebowanie na surowiec. Finowie nie są już obsługiwani przez Rosję”.

Gazowy wyścig

W Europie trwa wyścig o zapewnienie dostaw paliw alternatywnych. Łotwa zabroni importu rosyjskiego gazu od stycznia, dołączając do Estonii i Litwy, które również zakazały rosyjskiego LNG. Import rosyjskich paliw kopalnych do Finlandii zakończył się w maju po tym, jak kraj ten odmówił przestrzegania nowych warunków płatności Gazpromu.

W przetargu na budowę terminalu LNG w Skulte wpłynęło kilka propozycji, powiedział Valantis. Nie podał jednak więcej szczegółów.

Na razie łotewskie przedsiębiorstwo Latvenergo AS chce kupić od sześciu do dziewięciu ładunków LNG na globalnym rynku spot, które mogą być dostarczone do terminalu w Kłajpedzie na Litwie w przyszłym roku. Od 2024 roku Łotwa planuje importować ładunki w ramach 10-letniej umowy na dostawy powiązanej z amerykańskimi lub europejskimi indeksami cen, powiedział Valantis.

Atom na horyzoncie

Mimo to w dłuższej perspektywie Łotwa planuje przejście na inne źródła energii. Z populacją liczącą 1,8 miliona, mniejszą niż miasto Houston w Teksasie, zużycie gazu na Łotwie spadło o 34 proc. w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. w porównaniu z rokiem wcześniej.

Valantis zapowiedział, że w ciągu 20 lat łotewska energetyka przestawi się z gazu na paliwo jądrowe.