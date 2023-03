Hipopotamy sprowadzone w dekadzie lat 80. z Afryki do Kolumbii przez barona narkotykowego Pablo Escobara zostaną wysłane do Indii i Meksyku - poinformowały kolumbijskie władze, cytowane we wtorek przez lokalne media.

Zadaniem wyłapania szybko mnożącej się populacji tych nietypowych dla Ameryki Południowej zwierząt mają zająć się służby podległe gubernatorowi stanu Antioquia, na północnym zachodzie Kolumbii, gdzie żyją hipopotamy. W ostatnich latach ich populacja nie tylko niszczyła plantacje uprawne, ale zwierzęta te kilkakrotnie też zaatakowały ludzi.

W rozmowie z rozgłośnią Blu Radio gubernator Antioquii Anibal Gaviria powiedział, że rozpoczęto już procedury zmierzające do uzyskania pozwoleń odpowiednich władz na przetransportowanie hipopotamów do Meksyku i Indii.

Wyraził nadzieję, że do rezerwatów przyrody w tych krajach hipopotamy trafią do lipca 2023 r. Dodał, że realizacja tego przedsięwzięcia będzie kosztowna.

Władze Kolumbii na różne sposoby próbowały uporać się z rozrastającą się populacją hipopotamów, liczącą obecnie ponad 130 osobników. Trzynaście z nich zostało poddanych sterylizacji, zaś pięć trafiło do ogrodów zoologicznych.

Zabity w 1993 r. w trakcie policyjnej obławy Pablo Escobar przez lata gromadził w swojej liczącej ponad 20 km kw. posiadłości egzotyczne zwierzęta, m.in. żyrafy, tygrysy, antylopy, a także hipopotamy, których z Afryki sprowadził zaledwie cztery okazy. Z czasem ich stado się powiększyło, podobnie jak teren, na którym zamieszkują.

Po uznaniu w październiku 2021 r. przed amerykańskim sądem hipopotamów Escobara za osoby prawne władze Kolumbii miały związane ręce, gdyż nie mogły podjąć decyzji o zabiciu tych zwierząt.

Marcin Zatyka (PAP)