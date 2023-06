Reklama

Jak podała AFP wśród wprowadzonych zmian znalazło się także uznanie wojeryzmu, inaczej podglądactwa, za przestępstwo, co nie było do tej pory uregulowane. Jednym z głównych czynników, jakie doprowadziły do reformy były protesty wywołane licznymi w kraju uniewinnieniami w sprawach o gwałt, do których doszło w 2019 roku.

Będzie wyższy niż w Polsce

W Polsce wiek zgody, poniżej którego kontakt seksualny z daną osobą może uznać uznany zgodnie z przepisami za gwałt lub wykorzystanie seksualne dzieci, wynosi 15 lat, podobnie jak we Francji. W Wielkiej Brytanii wiek ten wynosi 16 lat, a w Niemczech i Chinach - 14 lat.

Prawo w Japonii w tym zakresie nie było zmieniane od 1907 roku, gdy za granicę uznano 13. rok życia. W praktyce jednak do tej pory w wielu częściach kraju zgodnie z regionalnymi rozporządzeniami zakazywano "nieprzyzwoitych" kontaktów z nieletnimi, co postrzegano jako podniesienie wieku przyzwolenia do 18. roku życia.

Zgodnie z nowym ogólnokrajowym prawem nastoletnie pary, które nie dzieli więcej niż pięć lat różnicy wiekowej, a obaj partnerzy mają ukończone 13 lat, nie będą podlegać karze.

Poprzednio system był rewidowany w 2017 roku

Poprzednio Japonia zrewidowała swój kodeks karny w zakresie przestępstw seksualnych w 2017 roku, ale wiele osób uznało, że reformy były niewystarczające, szczególnie w obliczu uniewinnień z 2019 roku.

Zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem dotyczącym gwałtów prokuratorzy musieli udowodnić, że ofiary były całkowicie niezdolne fizycznie do oporu. Według krytyków tego ustawodawstwa powodowało to, że ofiary, które nie wyraziły werbalnie braku zgody na akt seksualny, czy też z powodu szoku nie były w stanie się ruszyć, uznawano często za zgadzające się na stosunek, a sprawców uniewinniano.

Przyjęta w piątek ustawa zawiera listę przykładów, na podstawie których można wnosić oskarżenia o gwałt. Należą do nich m.in. przypadki, gdy ofiary były pod wpływem alkoholu lub narkotyków, zostały zastraszone lub gdy sprawcy wykorzystali swój wysoki status społeczny w celu dokonania gwałtu.

W nowym prawodawstwie uwzględniono także przestępstwo dotyczące zmuszania osób poniżej 16. roku życia do spotykania się w celach seksualnych. Grozi za to kara pozbawienia wolności do roku lub grzywna w wysokości 500 tys. jenów, czyli 3,5 tys. dolarów.