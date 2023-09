"Eswatini zawsze zdecydowanie wspierało Tajwan, dając nam pewność siebie i siłę do dalszego wnoszenia wkładu w nasz świat" – powiedziała Tsai przed wylotem do niewielkiego państwa w południowej części Afryki. Po przyjeździe podziękowała królowi Mswati III za wspieranie Tajpej na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w dążeniu do członkostwa w organizacjach międzynarodowych, w tym w agencjach ONZ.

Mswati III zobowiązał się do dalszego opowiadania się za obecnością Tajwanu na arenie międzynarodowej

Z okazji swych 55. urodzin król otrzymał od prezydent Tajwanu pięć krów – podał tajwański portal Liberty Times. Zgodnie z tradycją, prezent w postaci krów jest najcenniejszym i najszczerszym podarunkiem, a także ma na celu pomyślność drugiej strony oraz symbolizuje ciągłość przyjaźni między obiema stronami i ich niekończące się istnienie – pisze portal. Eswatini jest jednym z 13 krajów utrzymujących formalne stosunki dyplomatyczne z Tajwanem.

Chiny, które uznają Tajwan za swoje terytorium, dążą do pozbawienia go prawa do stosunków z państwami i organizacjami międzynarodowymi. Odkąd Tsai objęła urząd w 2016 roku, Chiny zaczęły wywierać presję na państwa, które utrzymują stosunki dyplomatyczne z wyspą, prowadząc do zerwania stosunków z Tajpej na rzecz Pekinu przez dziewięć krajów. Stosunki dyplomatyczne Eswatini z Tajwanem są "z wyboru i w oparciu o interesy narodowe" – powiedział rzecznik króla Mswati III, cytowany przez portal Taipei Times.

Monarcha absolutny Mswati III zobowiązał się do dalszego opowiadania się za obecnością Tajwanu na arenie międzynarodowej. Dodał, że wizyta Tsai jest demonstracją silnej i trwałej przyjaźni między oboma krajami, które nawiązały stosunki dyplomatyczne 55 lat temu. Po spotkaniu z królem delegacje podpisała trzy umowy, w tym dotyczące współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i ustanowienia relacji miast partnerskich między Kaohsiung, w południowo-zachodniej części wyspy, a stolicą Eswatini, Mbabane. Tajwan zobowiązał się w trzeciej umowie do przekazania 1 miliona dolarów na fundusz wspierania kobiet w zakładaniu własnych firm – podało MSZ Eswatini.