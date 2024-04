Indie: Co ósmy mieszkaniec świata może oddać głos w wyborach parlamentarnych

W Indiach w piątek rano rozpoczęło się głosowanie do Izby Ludowej. Wybory będą trwać 6 tygodni. Uprawnionych do głosowania jest 969 mln obywateli, co oznacza, że swój głos ma prawo oddać w tych wyborach co ósmy mieszkaniec globu.