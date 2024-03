Kuleba przybył w czwartek do New Delhi, aby wspierać wizję Kijowa dotyczącą drogi do pokoju na Ukrainie i wzmacniać więzi z Indiami, przekazał „Financial Times”.

Indie tradycyjnie utrzymują bliskie powiązania gospodarcze i obronne z Moskwą i powstrzymują się od krytykowania Rosji w związku z jej inwazją na Ukrainę w lutym 2022 r., zamiast tego zwiększają zakupy rosyjskiej ropy do rekordowego poziomu.

Kuleba powiedział, że Indie mogą wiele zyskać na rozszerzaniu powiązań handlowych i technologicznych z Ukrainą, i zaproponował indyjskim firmom rolę w powojennej odbudowie Ukrainy.

Ukraina pragnie teraz „przywrócić handel” z Indiami, powiedział „FT” Kuleba, wznawiając eksport produktów rolnych, takich jak np. olej słonecznikowy, i kupując więcej indyjskich towarów.

Ukraina ma nadzieję na zorganizowanie w nadchodzących miesiącach szczytu światowych przywódców bez udziału Rosji w celu realizacji planu pokojowego, który zakłada m.in. wycofanie wojsk rosyjskich ze swojego terytorium. Rosja odrzuciła ukraińską inicjatywę dyplomatyczną jako nierozsądną, pisze „Financial Times”. (PAP)