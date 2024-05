"Wyniki są jasne i nie mam zamiaru ich szczegółowo wyjaśniać. Chcę pogratulować zwycięzcom i życzyć im sukcesów w ciągu najbliższych czterech i pięciu lat (kadencja parlamentu i sprawowania urzędu prezydenta - PAP)" - powiedział Pendarowski podczas powyborczej konferencji prasowej.

Po podliczeniu ok. 70 proc. głosów oddanych w drugiej turze wyborów prezydenckich zdecydowaną przewagę uzyskuje Gordana Siljanowska-Dawkowa - ponad 64 proc. poparcia. Konstytucja Macedonii Płn. wymaga 40 proc. frekwencji w drugiej turze wyborów prezydenckich, by ich rezultat został uznany za ważny. Najnowsze dane dotyczące frekwencji w środowych wyborach wskazują, że do godz. 18.30 - lokale zamknięto o godz. 19.00 - wyniosła ona ponad 46 proc.

Wstępne wyniki po podliczeniu niemal 74 proc. głosów oddanych w równoległych wyborach parlamentarnych wskazują na wygraną konserwatywnej WMRO-DPMNE - partii wspierającej Siljanowską-Dawkową - dając ugrupowaniu niemal 42 proc. głosów. Koalicja skupiona wokół albańskiego Demokratycznego Związku na rzecz Integracji (DUI) zyskuje w nich ponad 15 proc., a obecnie rządzący Socjaldemokratyczny Związek Macedonii - nieco ponad 14 proc. głosów.

Ze Skopje Jakub Bawołek