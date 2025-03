Wybory w Kanadzie

Pięć dni temu, 9 marca, Carney wygrał w pierwszej turze wybory na nowego przewodniczącego Partii Liberalnej, otrzymując poparcie 85,9 proc. głosujących.

Reklama

Polityk zostanie zaprzysiężony jako nowy premier Kanady dwa dni przed swoimi 60. urodzinami: Carney urodził się 16 marca 1965 r. w Fort Smith na kanadyjskich Terytoriach Północno-Zachodnich. Nowy premier jest byłym szefem banku centralnego Kanady i banku centralnego Wielkiej Brytanii. Gubernatorem Bank of Canada był w latach 2008-13, a funkcję szefa Bank of England sprawował w latach 2013-20. Zasłynął jako pierwszy w historii prezes brytyjskiego banku centralnego, który, obejmując stanowisko, nie posiadał brytyjskiego obywatelstwa. Otrzymał je dopiero w 2018 r.

Brytyjskie obywatelstwo

Carney już poinformował, że rozpoczął procedurę zrzeczenia się obywatelstwa Wielkiej Brytanii, a także Irlandii, które uzyskał w latach 80. XX w. ze względu na swoje irlandzkie pochodzenie.

Pasja do hokeja

Nowy premier Kanady grał w hokeja jako bramkarz, a po szkole średniej w Edmonton (katolicka St. Francis Xavier), dokąd przenieśli się jego rodzice, uzyskał stypendium, które pozwoliło mu studiować na Harvardzie w USA. Doktorat z ekonomii obronił na Oksfordzie w 1995 r. Tytuł jego pracy doktorskiej brzmiał "Dynamiczne korzyści konkurencji". Jak podawał brytyjski dziennik "The Guardian", jednym z recenzentów pracy doktorskiej Carneya był sir John Vickers, późniejszy szef komisji ds. bankowości Wielkiej Brytanii, która analizowała odporność banków brytyjskich na kryzys finansowy lat 2007-10.

Praca w Goldman Sachs

Po studiach Carney pracował w banku Goldman Sachs, a w 2003 r. objął funkcję wiceszefa kanadyjskiego banku centralnego. W 2004 r. przeszedł do ministerstwa finansów Kanady. Po odejściu z Bank of England pracował m.in. w Brookfield Asset Management, kanadyjsko-amerykańskiej firmie zarządzającej aktywami finansowymi. Był też specjalnym wysłannikiem ONZ ds. klimatu i finansów.

Carney przekazał swoje aktywa, z wyjątkiem tytułu do posiadanych nieruchomości, do tzw. blind trust, czyli "ślepego trustu", który będzie zarządzał nimi bez kontroli polityka. Według kanadyjskiego prawa osoby pełniące funkcje publiczne, takie jak premier i ministrowie, muszą przekazać federalnemu komisarzowi ds. etyki raport wyszczególniający posiadane aktywa finansowe w ciągu 60 dni od objęcia urzędu, a w ciągu 120 dni od rozpoczęcia urzędowania powinny zwrócić aktywa wskazane przez komisarza ds. etyki. Mogą też przekazać je do "ślepego trustu". Komisarz ds. etyki musi wówczas zaakceptować wybór osoby zarządzającej trustem.

Decyzję Carneya w sprawie posiadanych aktywów skrytykowali konserwatyści, lecz to właśnie konserwatywny rząd przeprowadził w 2006 r. przez parlament ustawę, której teraz podporządkował się Carney.

Nowy premier krytykował kanadyjskich konserwatystów i ich lidera Pierre'a Poilievre'a już podczas przemówienia w czasie wieczoru wyborczego. Carney określił Poilievre'a jako "zawodowego polityka, który nigdy nie pracował za pensję", a konserwatystów uznał za "partię ideologiczną". "(Prezydent USA) Donald Trump myśli, że może nas osłabić swoim planem +dziel i rządź+. Plan Pierre'a Poilievre'a sprawiłby, że bylibyśmy podzieleni i gotowi do podbicia" - przekonywał.

Dobre notowania w sondażach

Carney jest wskazywany w sondażach jako polityk lepszy na trudne czasy, pełne wyzwań wynikających z działań Trumpa, niż Poilievre.

Nowy premier znany jest ze swoich przekonań o konieczności odwoływania się do wartości humanitarnych. Mówił zresztą o tym w wystąpieniu po wygranych wyborach partyjnych, podkreślając, że "rynki nie mają wartości, ale ludzie – mają". Jak pisał brytyjski "The Guardian", Carney zyskał popularność, gdy - jako szef Bank of Canada - jeździł po kraju i spotykał się z Kanadyjczykami, tłumacząc im w przystępny sposób politykę monetarną.

"The Guardian" w artykule z 2013 r. cytował byłego głównego ekonomistę ds. Kanady w banku JP Morgan Teda Carmichaela, który mówił, że podczas podróży po Kanadzie Carney "na pewno przyjrzał się temu, czy chce być liderem partii politycznej, a może (nawet) premierem". Dziennik prognozował też wówczas, że "w przyszłości nie można wykluczyć politycznych aspiracji" Carneya.

Z Toronto Anna Lach (PAP)