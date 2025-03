USA zdecydowały się zawiesić do 2 kwietnia br. cła nakładane na import z Kanady wówczas, gdy jest on zgodny z wymogami CUSMA – poinformował LeBlanc na platformie X. "W związku z tym Kanada nie wdroży drugiej transzy ceł na produkty amerykańskie warte 125 mld dolarów (kanadyjskich – PAP) aż do 2 kwietnia, podczas gdy nadal pracujemy nad tym, by znieść wszystkie cła" - wyjaśnił LeBlanc.

Nagły zwrot Donalda Trumpa

Prezydent USA Donald Trump poinformował w czwartek, że zawiesza wprowadzone we wtorek cła na część kanadyjskiego eksportu aż do 2 kwietnia br. Publiczny nadawca CBC podkreślił, że chodzi o cła na eksport, który jest "zgodny" z wymogami CUSMA, dotyczącymi kraju pochodzenia. Taki eksport w ramach CUSMA jest wolny od cła.

Agencja Associated Press informowała, że w takich warunkach nadal ponad 60 proc. kanadyjskiego eksportu będzie obciążonych cłami.

Reakcja Kanady na amerykańskie cła

We wtorek, w reakcji na amerykańskie cła Kanada wprowadziła 25 proc. cła na amerykański eksport. W pierwszej kolejności to cła na towary o wartości 30 mld dolarów kanadyjskich, a po 21 dniach – kolejne cła na towary o wartości 125 mld dolarów kanadyjskich. To właśnie tej drugiej transzy dotyczyć ma opóźnienie.

Amerykańskie cła zostały już przez Kanadę zaskarżone do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Premier Kanady Justin Trudeau powtórzył w czwartek, że kanadyjskie cła odwetowe zostaną zniesione dopiero wtedy, gdy USA zrezygnują ze swoich ceł.

Kanadyjskie regiony idą na wojnę handlową z USA

Ontario zacznie doliczać 25 proc. cła eksportowe na prąd sprzedawany do Stanów Zjednoczonych – poinformował w czwartek premier Ontario Doug Ford.

Natomiast premier Kolumbii Brytyjskiej David Eby poinformował w czwartek, że rząd przekaże parlamentowi projekt ustawy, która umożliwi naliczanie opłaty za przejazd od amerykańskich ciężarówek jadących z USA na Alaskę – podało CBC.