Trzy osoby poniosły śmierć, a 25 odniosło obrażenia w rosyjskim ataku dronowym na Odessę nad Morzem Czarnym w nocy z poniedziałku na wtorek - poinformował przewodniczący administracji obwodu odeskiego Ołeh Kiper. Potwierdził śmierć kolejnej osoby - 52-letniej kobiety; wcześniej raportowano, że zginęli dwaj mężczyźni.

Ofiary i stan poszkodowanych

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że Rosja wystrzeliła na Odessę ponad 50 dronów. Wiceszef administracji obwodowej Anton Szałyhajło poinformował, że wśród rannych jest sześcioro dzieci. Kiper dodał, że zraniona została także kobieta w 39. tygodniu ciąży. Hospitalizowano dziewięć osób - jedna z nich jest w stanie ciężkim. Prace poszukiwawczo-ratunkowe już zakończono.

Zniszczenia infrastruktury

Szef administracji wojskowej Serhij Łysak podał, że uszkodzone zostały obiekty infrastruktury oraz budynki mieszkalne. W centrum miasta uszkodzona została cerkiew; zniszczenia objęły także przedszkole, liceum, centrum fitness oraz prywatne samochody. W kilku miejscach wybuchły duże pożary.

Spółka energetyczna DTEK poinformowała, że jeden z jej obiektów doznał „ogromnych” zniszczeń.

Ataki w innych regionach kraju

W tym samym czasie cztery osoby zginęły w innych rejonach Ukrainy w wyniku rosyjskich ataków. Szef władz obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow przekazał, że w jego regionie jedna osoba zginęła w ataku drona, a kolejna została ranna. Prokuratura obwodu donieckiego poinformowała, że w Słowiańsku zginęło małżeństwo w wieku około 40 lat, a ich 20-letni syn został ranny. Kolejna ofiara zanotowana została w obwodzie chersońskim.

Państwowa spółka Naftohaz podała również, że uszkodzony został jeden z jej obiektów na zachodzie kraju.

Dane sił zbrojnych i działania obrony przeciwlotniczej

Siły Powietrzne Ukrainy przekazały, że w nocy z poniedziałku na wtorek rosyjskie wojska przeprowadziły atak przy użyciu 165 uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych, w tym około 100 dronów bojowych typu Shahed.

Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 135 dronów na północy, południu, w centrum i na wschodzie kraju. Odnotowano jednocześnie trafienia 24 bezzałogowych statków powietrznych w 14 lokalizacjach.

Sytuacja na miejscu i działania ratunkowe

Służby ratownicze zakończyły prace poszukiwawczo-ratunkowe. Na miejscu trwają akcje gaśnicze i oceny szkód; lokalne władze koordynują pomoc poszkodowanym oraz ocenę stanu infrastruktury.