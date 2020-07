We Włoszech odnotowano już 34 tysiące zgonów z powodu koronawirusa. W Hiszpanii – ponad 28 tysięcy. Jak pisze portal Statista, Włochy i Hiszpania należą do państw najbardziej narażonych na gospodarcze skutki pandemii. Obydwa kraje są w dużym stopniu uzależnione od turystyki – a ten sektor został początkowo zamrożony. Do dziś, pomimo odmrożenia, podróże są w znacznym stopniu ograniczone. Ponadto oba kraje zmagały się z problemami gospodarczymi jeszcze przed wybuchem pandemii, a ich wysoki poziom długu publicznego i stopa bezrobocia należą do najwyższych spośród wszystkich krajów OECD.

Jak wynika z wykresu portalu Statista, opartego na danych Światowej Rady Podróży i Turystyki (WTTC), podróże i turystyka wniosły w zeszłym roku odpowiednio 14,3 i 13,0 proc. do PKB Hiszpanii i Włoch. To m.in. bezpośredni wkład hoteli, biur podróży, linii lotniczych, restauracji, a także dolarów i euro, które zostawiają turyści. W Stanach Zjednoczonych łączny wpływ podróży i turystyki był znacznie mniejszy, wyniósł 8,6 proc. PKB. Nawet przy niższym wskaźniku, podróżowanie i turystyka bezpośrednio wspierają ponad 6 milionów miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych, przy czym łączny wkład w zatrudnienie wynosi według WTTC 16,8 milionów miejsc pracy w USA. Najwięcej jednak może stracić Meksyk. Kraj nie radzi sobie z pandemią Covid-19, a turystyka odpowiada za 15,5 proc. PKB.