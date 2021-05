"Złoty pozostaje w wąskim paśmie 4,474-4,503 i na ten moment nie widzę niczego, co mogłoby go zdecydowanie wybić z tego przedziału. Prawdopodobnie w tym tygodniu będzie się już poruszać wokół dolnego przedziału tego pasma. Jednakże w czerwcu stopniowo wzrastać będzie ciśnienie na umocnienie złotego, z uwagi na prawdopodobną zmianę narracji ze strony Narodowego Banku Polskiego w kwestii tego, jak może wyglądać perspektywa normalizacji polityki monetarnej" - powiedział Mateusz Sutowicz.

Ekonomista uważa, że szybki szacunek inflacji w maju, którego odczyt został zaplanowany na jutro będzie neutralny dla polskiej waluty.

"Nasza prognoza zakłada inflację na poziomie 4,9 proc. rdr, przy ryzykach skierowanych w górę i w naszej ocenie to już zostało wycenione przez rynek" - wskazał.

Z konsensusu PAP Biznes wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 r. wzrosły w Polsce o 4,8 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,3 proc.

"Ten tydzień wydaje się więc skazany na uspokojenie notowań złotego, jednak kierunkowo obstawiałbym spadek eurozłotego w kolejnych tygodniach. Miks danych z poniedziałku wraz z prawdopodobnym wyskokiem inflacji we wtorkowym odczycie nie pozostawiają żadnych złudzeń. Jeżeli nałożyć na to to, co dzieje się w regionie oraz na świecie to wychodzi nam mieszanka, przy której trudno uzasadnić utrzymywanie stóp procentowych na stabilnym poziomie" - dodał.

W poniedziałek EUR/PLN pozostawał stabilny w przedziale 4,480-4,488. Podobnie zachowywał się w stosunku do dolara. USD/PLN po południu znajdował się w okolicy 3,675 (-0,04 proc.). W tym czasie EUR/USD szedł w górę o 0,08 proc. do 1,220.

RYNEK DŁUGU

Rentowności papierów 10-letnich poszły w dół o ok. 1 pb. do 1,85 proc. W ocenie Mateusza Sutowicza 10-latki powinny skupiać się w najbliżsyzm czasie w okolicy 1,88 proc.

"W przypadku 10-latki, to ona dobrze czuje się w okolicach poziomu 1,88 proc., natomiast obligacje 2-letnie po zeszłotygodniowym wypłaszczeniu, kiedy dyskontowały potencjalny zwrot narracji, też nie mają paliwa do dalszego zwyżkowania. Nie uważam, żeby rynek próbował zmieścić jeszcze bardziej agresywny scenariusz na ten rok, jeśli chodzi o podwyżki stóp procentowych" - powiedział Mateusz Sutowicz.

Narodowy Bank Polski podał, że planuje w czerwcu przeprowadzić jedną operację strukturalną skupu obligacji - w dn. 16 VI, ale może przeprowadzić dodatkowe operacje strukturalne.

"Zmniejszenie przez NBP liczby przetargów do jednego poczytuję jako zmniejszenie agresywności, o której bank wspominał w komunikacie. Ostatni przetarg mógł być jakąś wskazówką w tym zakresie, a zaplanowanie na czerwiec jednego przetargu skupu uważam za kolejną wskazówkę. (...) Wydaje mi się, że rośnie prawdopodobieństwo szybszych działań ze strony RPP niż oficjalny przekaz. To jednak gra, którą rynki wymyśliły już stosunkowo dawno i została już zdyskontowana" - powiedział.

Podczas ostatniej operacji skupu obligacji przeprowadzonej przez NBP, bank odkupił dwie serie obligacji łącznie za 2 mld zł przy czym przed przetargiem deklarował odkup do 8 serii papierów za maksymalnie 5 mld zł.

Zdaniem analityka zaplanowane na 11 i 24 czerwca przetargi zamiany obligacji organizowane przez Ministerstwo Finansów powinny pozostać neutralne dla rynku.

"Dwa przetargi zamiany ze strony MF powinny raczej pozostać neutralne dla rynku. Rozpoczynają się miesiące wakacyjne, w których poza pandemią przetargów sprzedaży nie było. Stopień finansowania potrzeb pożyczkowych jest przyzwoity, poduszka płynnościowa jest więcej niż przyzwoita, więc polityka resortu finansów nie powinna bardzo wpłynąć na rynek" - ocenił.

MF nie planuje w czerwcu przeprowadzać aukcji sprzedaży obligacji. W komentarzu po ogłoszeniu planu przetargów na czerwiec wiceminister finansów Sebastian Skuza poinformował, że na koniec maja rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych wyniosła ok. 126 mld zł, a stopień finansowania potrzeb pożyczkowych wyniósł 71 proc.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych straciły 2,9 pb do 1,581 proc., a niemieckich poszły w górę o 0,6 pb do -0,179 proc.

poniedziałek poniedziałek piątek 16.42 9.20 16.00 EUR/PLN 4,4851 4,4835 4,484 USD/PLN 3,6745 3,6762 3,6862 CHF/PLN 4,0812 4,0839 4,0926 EUR/USD 1,2206 1,2195 1,2164 OK0423 0,25 0,27* 0,267 DS0726 1,24 1,27 1,27 DS1030 1,85 1,87* 1,87

*dane z 28 maja