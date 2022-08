Niektóre globalizacyjne interwencje wychodziły zresztą Islandczykom bezwiednie. Wynikały z procesów sejsmicznych. Wszyscy pewnie pamiętamy, jak erupcja wulkanu o niewymawialnej nazwie Eyjafjallajökull i wzniesiona przez nią chmura zanieczyszczeń spowodowały w kwietniu 2010 r. zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Europą, wielce komplikując przylot głów państw na pogrzeb prezydenta Lecha Kaczyńskiego . Z perspektywy islandzkiej nie było to wszelako zdarzenie nadzwyczajne, w przeciwieństwie do np. erupcji wulkanu Laki z lat 1783-1784, która trwała bez przerwy przez osiem miesięcy. „Lawa wypluta przez Laki zalała obszar o powierzchni pięciuset siedemdziesięciu kilometrów kwadratowych warstwą prawie metrowej grubości, by zastygnąć w bazalt, którym można by wybrukować całe Chicago” - pisze Bjarnason. Do atmosfery wydostało się 120 mln ton pyłu i trujących gazów. Na Islandii wymarła ponad połowa zwierząt hodowlanych i jedna czwarta ludzi. Ale to nie wszystko: ucierpiała cała półkula północna - Laki wywołał zimę w środku lata, zlikwidował monsuny w Azji, trujące gazy zabijały bydło i ludzi choćby w Anglii i we Francji. W tej drugiej „ochłodzenie klimatyczne wskutek wybuchu Laki nałożyło się na panujący od dwóch dekad nieurodzaj, z którym wiązał się wzrost cen chleba, i jesienią 1783 roku wybuchły rozruchy” - wspomina Bjarnason. A sześć lat później wybuchła tam rewolucja, która niewątpliwie zapoczątkowała nową epokę w dziejach świata.