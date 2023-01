Według „Magyar Nemzet”, „jedna z kostnic położonych w pobliżu Mukaczewa jest wypełniona ciałami żołnierzy poległych na froncie wschodnim”. Z kolei „Pesti Srácok” pisał o przypadku otoczenia przez wojsko bazaru w Wynohradiwie na Zakarpaciu i wysłaniu na front 70 mężczyzn w wieku poborowym. W obu przypadkach nie podano jednak dowodów na potwierdzenie tych tez. Podobne historie to klasyka rosyjskiej propagandy od początku wojny w 2014 r. Kremlowskie media regularnie piszą np. o przypadkach zatrzymywania pociągów, by wcielić podróżujących nimi mężczyzn do wojska lub Gwardii Narodowej. W rzeczywistości takie historie nigdy nie znalazły potwierdzenia. Tezy z węgierskich mediów prorządowych zaczęli kolportować Rosjanie. O „masowej mobilizacji etnicznych Węgrów do ukraińskiej armii” napisała agencja TASS, a w ślad za nią prorosyjskie serwisy skierowane do Ukraińców w rodzaju portalu Strana.today. Portal jest wprawdzie zablokowany na terenie Ukrainy , ale podawane przez niego treści kolportują dalej popularne kanały na komunikatorze Telegram, które dużo trudniej zablokować.