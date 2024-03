Nowy układ z ETFA

Negocjacje nad porozumieniem trwały prawie 16 lat. Na mocy tej umowy Indie zniosą większość ceł importowych na towary przemysłowe z czterech krajów w zamian za inwestycje prowadzone przez okres 15 lat. Indie wcześniej podpisały analogiczne umowy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Australią. New Delhi liczy na to, że nowy układ z EFTA pozwoli zwiększyć eksport produktów farmaceutycznych, odzieży, chemikaliów i maszyn, przyciągając jednocześnie inwestycje w branżę motoryzacyjną, przetwórstwo spożywcze, kolej i sektor finansowy.

Indie są piątym co do wielkości partnerem handlowym EFTA po Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Chinach, a łączna dwustronna wymiana handlowa w 2023 r. osiągnie 25 miliardów dolarów. Indyjski eksport do EFTA wyniósł w tym okresie 2,8 miliarda dolarów, a import około 22 miliardów dolarów. Z populacją wynoszącą 13 milionów i łącznym PKB przekraczającym 1 bilion dolarów, kraje EFTA są dziewiątym co do wielkości podmiotem, jeśli chodzi o handel towarami na świecie, i piątym co do wielkości w zakresie usług komercyjnych.

Premier Indii: To przełomowy pakt

Premier Indii Narendra Modi skomentował, że „ten przełomowy pakt podkreśla nasze zaangażowanie na rzecz pobudzania postępu gospodarczego i tworzenia możliwości dla naszej młodzieży”. - Nadchodzące czasy przyniosą większy dobrobyt i wzajemny wzrost, jeśli wzmocnimy nasze więzi z krajami EFTA – dodał. Z kolei EFTA stwierdziła w oświadczeniu, że „porozumienie zwiększa dostęp do rynku i upraszcza procedury celne, ułatwiając przedsiębiorstwom z Indii i EFTA rozszerzenie swojej działalności na odpowiednich rynkach”.

Według szwajcarskiego rządu, na umowie z Indiami zyskają m.in. producenci towarów luksusowych, takich jak zegarki. Szwajcarskie koncerny widzą też potencjał w inwestycjach w indyjską kolej. W Indiach działa ponad 300 szwajcarskich firm, takich jak Nestle, Holcim, Sulzer i Novartis, oraz banki takie jak UBS. Z kolei w Szwajcarii działają indyjskie firmy z branży IT takie jak TCS, Infosys i HCL.

Indie i cztery kraje EFTA muszą teraz ratyfikować porozumienie, zanim zacznie ono obowiązywać, a Szwajcaria planuje to zrobić do przyszłego roku. W tym roku w Indiach odbędą się wybory parlamentarne, w których Modi będzie się starać o trzecią kadencję swoich rządów.