Stosunek Niemców do migracji - sondaż

Sondaż pokazuje, że pomiędzy wyborcami poszczególnych partii istnieją ogromne różnice w podejściu do migracji. Aż 94% głosujących na Alternatywę dla Niemiec chce zmniejszenia liczby przyjmowanych migrantów. W przypadku SPD to 67%, a CDU/CSU 73% - pisze Deutsche Welle. Zdecydowanie bardziej przychylni przybyszom z innych państw są wyborcy Lewicy i Zielonych – odpowiednio tylko 24 i 34% z nich chce ograniczenia skali migracji. Badanie pokazuje także, że tylko wyborcy Lewicy są za większym otwarciem granic – opowiedziało się za tym 27% wyborców partii (w przypadku pozostałych ugrupowań odsetek ten nie przekracza 4%).

Kontrole graniczne i zawracanie migrantów

Dwie trzecie Niemców uważa, że wprowadzenie stałych kontroli granicznych to dobry kierunek (67% respondentów). Trochę mniejszy odsetek chce odsyłania migrantów na granicy – 57%, a 33% uważa ten pomysł za zły.

Przypomnijmy, że w strefie Schengen obowiązuje zasada otwartych granic. Niemcy przeprowadzają jednak już od jesieni zeszłego roku kontrole na granicy z Polską, Czechami, Szwajcarią i Austrią.

Przedwyborcze nastroje w Niemczech

Na trzy tygodnie przed wyborami do Bundestagu nastroje w Niemczech są fatalne – aż dla 83% respondentów wspomnianego badania obecna sytuacja w kraju jest powodem do niepokoju. Wyborców niepokoi nie tylko migracja, ale również sytuacja gospodarcza. Co ciekawe, aż 18% Niemców obawia się przesunięcia „na prawo” w społeczeństwie - czytamy w Deutsche Welle.

Bardzo ciekawie rozkłada się poparcie dla partii. Na 30% głosów może liczyć CDU/CSU. Drugą siłą sondażową jest zdecydowanie AfD (20%), a podium zamykają SPD oraz Zieloni (15%). Lewica może liczyć na zaledwie 5% poparcia.

W niemieckim parlamencie obserwujemy zdecydowany zwrot w prawo w sprawie migracji. CDU/CSU poddało 29 stycznia pod głosowanie uchwałę z pięciopunktowym planem zaostrzenia polityki azylowej. Przeciwko były tylko SPD, Zieloni i Lewica. Jednak dzięki poparciu AfD największa siła w niemieckim parlamencie przegłosowała inicjatywę.