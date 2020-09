Na mocy podpisanego w czwartek w Bukareszcie protokołu ustaleń (MoU) w Rumunii powstanie nowe centrum serwisowania, obsługi technicznej, napraw i przeglądów do obsługi cywilnych i wojskowych śmigłowców Black Hawk. Nowy dokument nawiązuje do porozumienia podpisanego w marcu 2018 r. przez firmę Sikorsky – należącą wraz z jej spółką PZL Mielec do koncernu Lockheed Martin - a Romaero. Nowy protokół ustaleń utrzymuje pierwotne zobowiązanie do zapewnienia miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, realizacji programów edukacyjnych wykorzystujących nowoczesne technologie, badań i rozwoju oraz korzyści dla szerzej ujmowanego rumuńskiego przemysłu – poinformował LM. Według korporacji dodatkowym efektem porozumienia mogą być modernizacje śmigłowców Black Hawk eksploatowanych w Rumunii i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Produkująca śmigłowce Black Hawk firma PZL Mielec będzie współpracowała z Romaero przy opracowywaniu planów nowego Centrum Serwisowania, obsługi technicznej, napraw i przeglądów (Maintenance, Repair and Operations - MRO), które ma powstać w Bukareszcie. Ośrodek będzie służył firmie Romaero w utrzymaniu wszystkich przyszłych flot wielozadaniowych śmigłowców Black Hawk, zakupionych przez rząd rumuński i innych klientów na potrzeby cywilne i wojskowe – zapowiedział Lockheed Martin.

"Dzięki wyprodukowanym w Polsce śmigłowcom Black Hawk Rumunia zyska doskonałe rozwiązanie dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i przyszłych wymagań dotyczących śmigłowców" – powiedział prezes zarządu, dyrektor naczelny PZL Mielec Janusz Zakręcki.

"W Romaero dysponujemy doskonałą kadrą z doświadczeniem w zakresie usług MRO oraz infrastrukturą, co będzie niezbędne do obsługi śmigłowców Sikorsky Black Hawk, jeżeli rząd rumuński zdecyduje się na wybór tego sprawdzonego śmigłowca wyprodukowanego przez sojusznika z Unii Europejskiej" – podkreślił dyrektor generalny Romaero Vasile Boicu, cytowany w komunikacie LM. Jak dodał, "Rumunia pragnie wzmocnić swoją interoperacyjność cywilną i wojskową w Unii Europejskiej i na wschodniej flance NATO". "Nasze 100-letnie doświadczenie w przemyśle lotniczym oraz powiązania z innymi rumuńskimi firmami lotniczymi doprowadzą do zintegrowania krajowej, wykwalifikowanej kadry w branży lotniczej, infrastruktury edukacyjnej i dostępnego wyposażenia, zapewniając doskonały restart rumuńskiego przemysłu śmigłowcowego" – zaznaczył Boicu.

PZL Mielec zaoferuje rumuńskiemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych pierwszą dostawę 12 śmigłowców Black Hawk w ramach rządowego programu dostaw wielozadaniowych średnich/ciężkich śmigłowców dla sił morskich i lądowych. Dwanaście maszyn zostanie wyprodukowanych w Polsce, gdzie od 2010 roku PZL Mielec wyprodukowały śmigłowce dla 17 odbiorców z całego świata.

LM zaznaczył, że Sikorsky Black Hawk jest jedynym wojskowym śmigłowcem wielozadaniowym oferowanym dla Rumunii, który jest produkowany w Europie.

Śmigłowce Black Hawk są obecnie eksploatowane w ponad 30 krajach. Pięć tych maszyn dla polskich Wojsk Specjalnych zakupiło pod koniec stycznia 2019 roku MON. W 2018 r. wiropłaty z Mielca kupiła polska Policja.

Romaero to rumuńskie przedsiębiorstwo państwowe działającym w branży lotniczej i obronnej. Specjalizuje się w usługach serwisowania i napraw samolotów wojskowych i komercyjnych, a także w produkcji zespołów, podzespołów i komponentów lotniczych. Zatrudnia ponad 900 pracowników.

Koncern Lockheed Martin, którego centrala znajduje się w Bethesda w stanie Maryland, jest globalną firmą działającą w branżach bezpieczeństwa, lotnictwa i kosmosu; zatrudnia na całym świecie około 110 tys. pracowników. Jest zaangażowana w prace badawcze, projektowe, rozwojowe, produkcję, integrację oraz utrzymanie zaawansowanych systemów technologicznych, produktów i usług. Spółka PZL Mielec należy do LM od 2015 roku.