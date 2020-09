Według armeńskiego resortu obrony Su-25 wykonywał misję, kiedy został zestrzelony przez F-16, należący do tureckich sił powietrznych. Jak podkreśla agencja Reuters, taki incydent oznaczałby potencjalnie poważną eskalację konfliktu w regionie Kaukazu Południowego.

"Ormiański samolot SU-25 został zestrzelony przez turecki F-16, nadlatujący z terytorium Azerbejdżanu" - oświadczył rzecznik armeńskiego ministerstwa obrony Czuczan Stepanian na Facebooku i dodał, że pilot samolotu „zginął jak bohater”.

Ankara, będąca sojusznikiem Azerbejdżanu w trwającej od dwóch dni nowej odsłonie konfliktu zbrojnego w Górskim Karabachu, określiła informacje Armenii jako "absolutnie nieprawdziwe". Dyrektor ds. komunikacji w gabinecie prezydenta Turcji Fahrettin Altun powiedział, że „Armenia powinna wycofać się z okupowanych terytoriów zamiast uciekać się do tanich sztuczek propagandowych”.

Ministerstwo obrony Azerbejdżanu także zaprzeczyło informacjom z Erywania. Natomiast prokuratura w Baku poinformowała, że w wyniku ostrzału ze strony wojsk armeńskich zginęło 12 azerskich cywilów.

Wcześniej we wtorek Turcja, która Górski Karabach uważa za teren okupowany przez separatystów związanych z Armenią, zapowiedziała pomoc Azerbejdżanowi. "Turcja będzie w pełni zaangażowana w pomoc Azerbejdżanowi w odzyskaniu okupowanych ziem oraz w obronie jego praw i interesów na mocy prawa międzynarodowego” - powiedział Altun.

Jego zdaniem Azerbejdżan „po prostu stara się zapewnić bezpieczeństwo ludności cywilnej w pobliżu linii frontu i wyzwolić okupowane ziemie”. "Świat nie może sobie pozwolić na równe traktowanie agresora i pokrzywdzonego w imię tzw. zasady neutralności" - oświadczył.

Walki między siłami Armenii i Azerbejdżanu rozpoczęły się w niedzielę rano i są najcięższe od 2016 roku. Starcia wywołują obawy o stabilność na Kaukazie Południowym.

Armenia: Premier Paszynian wzywa do potępienia Azerbejdżanu i Turcji

Premier Armenii Nikol Paszynian wezwał we wtorek społeczność międzynarodową do potępienia działań Azerbejdżanu i Turcji w Górskim Karabachu. Według niego w Nachiczewanie na południu Azerbejdżanu są już tureckie wojska, co wyklucza podjęcie negocjacji z władzami w Baku.

Paszynian w programie "60 minut" w rosyjskim kanale telewizyjnym Rossija 1 powiedział, że jednostki armii tureckiej są już na terenie Nachiczewańskiej Republiki Autonomicznej w Azerbejdżanie, a tureccy oficerowie biorą nawet udział w zarządzaniu żołnierzami azerskimi.

"Turcja jest rzeczywiście zaangażowana w ten konflikt. Według naszych rzetelnych informacji instruktorzy wojskowi i wysoki rangą personel wojskowy jest na stanowiskach dowodzenia armii Azerbejdżanu, a w niektórych miejscach nawet dowodzi działaniami wojskowymi" - oświadczył Paszynian.

"Społeczność międzynarodowa musi zdecydowanie potępić agresywne działania Azerbejdżanu i potępić działania Turcji. Musi zażądać wycofania się Turcji z tego regionu" - podkreślił szef armeńskiego rządu.

Zdaniem Paszyniana konflikt w Górskim Karabachu powinien być rozwiązany drogą negocjacji, ale obecnie atmosfera temu nie sprzyja. "Powinien odbyć się proces negocjacji pokojowych, ale do tego musi być odpowiednia atmosfera. Bardzo trudno mówić o rozmowach, gdy prowadzone są działania wojskowe. Wszelka przemoc musi zostać powstrzymana, a Azerbejdżan musi przyjąć zasadę, że nie ma militarnego rozwiązania dla Górskiego Karabachu" - zaznaczył premier.

Informacjom o obecności tureckich wojsk na terenie Azerbejdżanu zaprzeczył prezydent tego kraju Ilham Alijew. „Turcja nie jest stroną konfliktu, nie uczestniczy w nim, to nie jest konieczne" - powiedział. Według niego działania Turcji mają na celu wyłącznie „stabilizowanie sytuacji w regionie".

"Turcja jest naszym bratnim krajem i naszym sojusznikiem. Daje nam jedynie wsparcie moralne i jesteśmy wdzięczni jej za tę solidarność" - stwierdził Alijew. Zaprzeczył także informacjom, jakoby w konflikt mieli się zaangażować bojownicy z Syrii. "To kolejna fałszywa wiadomość. Brak jest na to jakichkolwiek dowodów" - oświadczył.

Wcześniej we wtorek władze Armenii podały, że turecki myśliwiec F-16 zestrzelił armeński samolot bojowy Su-25. Według ministerstwa obrony w Erywanie zginął pilot maszyny, która była w trakcie wykonywania misji. Jak podkreśla agencja Reutera, taki incydent oznaczałby potencjalnie poważną eskalację konfliktu w regionie Kaukazu Południowego.

Turcja odrzuciła te oskarżenia i określiła informacje Armenii jako "absolutnie nieprawdziwe". Dyrektor ds. komunikacji w gabinecie prezydenta Turcji Fahrettin Altun powiedział, że „Armenia powinna wycofać się z okupowanych terytoriów zamiast uciekać się do tanich sztuczek propagandowych”.

Dotychczasowe informacje na temat ofiar i rannych w konflikcie są rozbieżne. Według Górskiego Karabachu zginęło 84 jego żołnierzy, a także dwoje cywilów. O 12 ofiarach śmiertelnych oraz 35 rannych wśród ludności cywilnej mówi prezydent Azerbejdżanu, który nie ujawnia jednak, czy zginęli jacyś azerscy żołnierze.

Armeński rzecznik praw człowieka Arman Tatojan oświadczył, że czterech cywilów z Górskiego Karabachu zginęło, a kilkudziesięciu zostało rannych. Z kolei ministerstwo obrony Armenii przekazało, że około 200 żołnierzy zostało rannych, lecz większość z nich doznała lekkich obrażeń i powróciła już do działań. Erywań poinformował także o pierwszej śmierci cywila na terenie Armenii.