Projekt ustawy o środkach dla resortu obrony nie został odrzucony od blisko 60 lat - przypomina Associated Press.

Biały Dom nie odpowiedział na prośbę AP o skomentowanie wpisu prezydenta na Twitterze.

Lider republikańskiej większości w Senacie Mitch McConnell oznajmił, że ustawa o budżecie obronnym może ułatwić odstraszanie Chin. Republikański kongresmen Mike Gallagher, członek komisji sił zbrojnych Kongresu napisał na Twitterze, że ustawa zmniejsza zagrożenia płynące z takich krajów jak Chiny.

Obie izby Kongresu (Senat i Izba Reprezentantów) ustaliły 4 grudnia wspólny tekst ustawy o budżecie obronnym. Projekt zmienia plany w sprawie wycofania części wojsk USA z Niemiec oraz Afganistanu i zawiera dodatkowe sankcje w sprawie gazociagu Nord Stream 2.

Ustawa o budżecie obronnym, w tym roku opiewającym na około 740 mld dolarów, negocjowana jest tradycyjnie co roku przez Republikanów i Demokratów, a następnie popierana w Kongresie przez parlamentarzystów obu partii. Gdyby prezydent Trump ją zawetował, to potrzebna będzie większość dwóch trzecich w każdej z izb, by ustawa weszła w życie.