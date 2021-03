Iran rozpoczął wzbogacanie uranu do 5 proc. w swojej podziemnej fabryce w Natanz za pomocą zaawansowanych wirówek IR-4 - napisała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) w raporcie, do którego we wtorek dotarł Reuters. To kolejne pogwałcenie umowy nuklearnej z 2015 roku.

"15 marca 2021 r. Agencja potwierdziła, że Iran zaczął zasilać kaskadę 174 wirówek IR-4 naturalnym UF6" - oświadczyła MAEA w raporcie dla państw członkowskich, wskazując w ten sposób na sześciofluorek uranu, czyli formę, w jakiej uran jest wprowadzany do wirówek w celu wzbogacenia. Według Agencji Iran planuje także zamontować drugą kaskadę wirówek IR-4 w Natanz (FEP), ale jej instalacja jeszcze się nie rozpoczęła. W podsumowaniu raportu napisano, że do chwili obecnej Iran używa 5 060 wirówek IR-1 zainstalowanych w 30 kaskadach, wirówek 522 IR-2m zainstalowanych w trzech kaskadach i 174 wirówek IR-4 zainstalowanych w jednej kaskadzie, aby wzbogacić naturalny UF6 do 5 proc. U-235 w FEP. MAEA na początku lutego donosiła o kolejnych niepokojących działaniach Teheranu w Natanz. "Iran wskazał, że planuje zainstalować dwie dodatkowe kaskady 174 wirówek IR-2M w zakładach wzbogacania paliwa jądrowego w Natanz, żeby wzbogacać uran (...) do poziomu 5 proc. zawartości rozszczepialnego izotopu U-235. Tym samym łączna liczba kaskad wirówek IR-2M planowanych, instalowanych lub działających w FEP wzrośnie do sześciu" - pisała wówczas Agencja. W raporcie z 1 lutego MAEA informowała, że Iran zainstalował w ośrodku Natanz dwie kaskady 348 zaawansowanych wirówek IR-2M o prawie czterokrotnie większej zdolności wzbogacania uranu niż wirówki pierwszej generacji IR-1. 4 stycznia MAEA potwierdziła, że Iran wznowił wzbogacanie uranu do poziomu 20 proc. zawartości rozszczepialnego izotopu U-235 w ukrytych w skalnym wnętrzu góry zakładach wzbogacania paliwa jądrowego w Fordo, czego nie robił od czasu zawarcia umowy nuklearnej w sprawie likwidacji swego wojskowego programu atomowego. Zgodnie z ramowym porozumieniem światowych mocarstw (USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Chin i Rosji) z Iranem Teheran zgodził się, by Natanz stało się jedynym zakładem wzbogacania uranu w kraju. Przez 10 lat zakład ten miał być wyposażony tylko w 5060 wirówek IR-1 starszej generacji. Wirówki IR-2M miały zostać stamtąd usunięte i przekazane pod kontrolę MAEA. (PAP)