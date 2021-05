"Dziś myśliwce F16 eskortowały w naszej przestrzeni powietrznej bombowiec U.S. Air Force B-52. Misje Bomber Task Force nad Polską zacieśniają naszą współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa. We are NATO" - napisał we wtorek Błaszczak na Twitterze.

Polska nie po raz pierwszy bierze udział w strategicznym amerykańskim ćwiczeniu Bomber Task Force. Celem wspólnego ćwiczenia jest m.in. sprawdzenie współdziałania jednostek sił powietrznych USA i Polski oraz innych państw europejskich.

W maju zeszłego roku Błaszczak informował o eskorcie jaka zapewniły polskie myśliwce F-16 i MiG-29 dla bombowca B-1B stacjonującego w Europie. W marcu tego roku ten typ bombowca strategicznego amerykanie zaprezentowali w 33 Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu.