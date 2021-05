Według izraelskich sił zbrojnych jedna rakieta została przechwycona przez system obrony powietrznej Żelazna Kopuła, jedna wylądowała na otwartym polu, nie czyniąc nikomu krzywdy, a dwie spadły do morza. Ostrzegające o ataku syreny zawyły w położonych na północy Izraela miastach, m.in. w Akce, Szefaram i w okolicach Hajfy.

W odpowiedzi wojsko Izraela rozpoczęło ostrzał artyleryjski położonego na południu Libanu obszaru, z którego wystrzelono rakiety.

To trzeci przeprowadzony z Libanu na Izrael atak rakietowy od czasu zintensyfikowania się 10 kwietnia konfliktu miedzy Izraelem a palestyńskim Hamasem w Strefie Gazy.

O wystrzeleniu kilkunastu rakiet na Izrael poinformowali z kolei agencje prasowe anonimowi przedstawiciele libańskich służb bezpieczeństwa. Dodali, że ostrzał przeprowadzono z jednej z wiosek na południu Libanu, a cztery rakiety już po wystrzeleniu nie zdołały dolecieć do Izraela.

Do środowego ataku, tak jak do poprzednich przeprowadzonych z Libanu i wymierzonych w Izrael ostrzałów, nie przyznała się żadna organizacja - informuje agencja AP. Uznaje się, że odpowiedzialne są za nie raczej grupy palestyńskie w Libanie, a nie działająca w tym kraju radykalna organizacja Hezbollah - przekazała izraelska telewizja Kanał 12, opierając się na źródłach w siłach bezpieczeństwa.

W nocy z wtorku na środę Izrael kontynuował naloty na Strefę Gazy, a palestyńscy bojownicy nadal prowadzili ostrzał rakietowy Izraela z enklawy.

Strona palestyńska poinformowała, że w środę nad ranem w izraelskich nalotach zginęło co najmniej sześć osób. Całkowity bilans ofiar w Strefie Gazy to 219 zmarłych, w tym 63 dzieci, i ponad 1,5 tys. rannych. Według Izraela większość palestyńskich ofiar to terroryści z Hamasu i Islamskiego Dżihadu. W atakach rakietowych na Izrael zginęło 12 osób, w tym dwoje dzieci. Z powodu nalotów swoje domy musiało opuścić ok. 58 tys. Palestyńczyków.(PAP)