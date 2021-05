"Podczas wizyty ministra Błaszczaka w Ankarze, zostanie podpisana umowa na dostawę 4 zestawów bezzałogowych systemów powietrznych klasy MALE Bayraktar TB2 oraz umowa miedzy Rządem RP a Rządem Republiki Turcji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych w dziedzinie przemysłu obronnego" - podał MON na Twitterze.

Błaszczak informował w sobotę, że Polska kupi od Turcji cztery zestawy dronów bojowych. Tym samym Wojsko Polskie zostanie wyposażone w 24 sztuki tureckich dronów bojowych. "To są Bayraktary" - dodał minister. Jak zaznaczył, są to bezpilotowce, które mają zdolności uderzeniowe - będą uzbrojone w pociski przeciwpancerne. "To jest realna broń. Pierwszy zestaw trafi do Wojska Polskiego za rok, w 2022 r." - zapowiedział.

Błaszczak podkreślił również, że zakup jest uzupełniony o "pakiet logistyczny i szkoleniowy", a także o offset dotyczący serwisu, który będzie wykonywało polskie "przedsiębiorstwo wojskowe". "Do Wojska Polskiego trafi broń, która dotychczas nie była na wyposażeniu polskich sił zbrojnych - broń sprawdzona, broń skuteczna, broń, która odstrasza agresora" - powiedział Błaszczak.

Umowa ma zostać podpisana podczas wizyty w Turcji prezydenta Andrzeja Dudy, która rozpoczęła się w poniedziałek - prezydentowi Dudzie w Turcji towarzyszy szef MON.