Prezydent Rumunii Klaus Iohannis zapowiedział we wtorek na konferencji prasowej po zebraniu Najwyższej Rady Obrony Narodowej (CSAT), że wystąpi o zwiększenie budżetu przeznaczonego na obronność z 2 do 2,5 proc. PKB, co jest następstwem inwazji Rosji na Ukrainę.

Jak podała agencja Reutera, wedle prezydenta zwiększenie zdolności obronnych Rumunii jest celem strategicznym i koniecznością w obecnym kontekście bezpieczeństwa. Reklama Ponadto, drugim celem strategicznym ma być - według Iohannisa - osiągnięcie niezależności energetycznej Rumunii poprzez rozwój energii odnawialnej i jądrowej - informuje rumuński portal Digi24. Rumuński przywódca zapowiedział także, że jego kraj stanie się ośrodkiem gromadzenia i transportu międzynarodowej pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Szef NATO przybył do bazy lotniczej w Łasku. Będzie rozmawiał z prezydentem Dudą Zobacz również Decyzja o zwiększeniu wydatków na obronę wymaga zgody rumuńskiego rządu i parlamentu. Po poprzednim zebraniu CSAT, jakie zostało zwołane w czwartek po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, prezydent Iohannis podkreślił, że Rumunia nie zostanie wciągnięta w konflikt zbrojny na Ukrainie, a Rumuni nie powinni obawiać się o własne bezpieczeństwo. Powiedział wówczas także, że Rumunia jest gotowa stawić czoła wszelkim skutkom gospodarczym i humanitarnym, jakie może przynieść konflikt między Rosją a Ukrainą.