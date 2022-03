Jaką broń atomową ma Rosja?

Jak pisze nowojorska gazeta, według oceny opublikowanej w Biuletynie Naukowców Atomowych Rosja ma ponad 1500 głowic dalekiego zasięgu rozmieszczonych w strategicznych systemach i prawie 3000 w rezerwie.

Jakie inne kraje dysponują bronią jądrową?

Lista państw, które posiadają w swoich arsenałach głowice nuklearne jest całkiem pokaźna. Zachodnie mocarstwa nuklearne to Stany Zjednoczone, Francja i Wielka Brytania. Chiny także zbudowały arsenał nuklearny. Indie, Pakistan i Korea Północna również są w posiadaniu głowic nuklearnych. Powszechnie uważa się, że także Izrael posiada broń atomową, choć ta informacja nie była nigdy potwierdzona przez to państwo.

Kto ma największy arsenał głowic atomowych?

Zdecydowanie największe zapasy głowic mają Stany Zjednoczone i Rosja oraz Chiny. Głównym argumentem wysuwanym przez te kraje, który ma usprawiedliwiać posiadanie broni jądrowej jest to, że chcą za jej pomocą odstraszać potencjalnych wrogów.

Z danych Federacji Amerykańskich Naukowców (FAS) wynika, że Rosja i Stany Zjednoczone mają łączny arsenał blisko 12 tys. głowic. Pozostałości po zimnej wojnie są nadal widoczne. Oba nuklearne mocarstwa przechodzą programy rozbrojenia – w sumie 3660 głowic jest oficjalnie wyłączonych z arsenału uzbrojenia i czeka na demontaż, ale wciąż są w stanie nienaruszonym. Czytaj więcej tutaj: Broń atomowa na świecie. Te kraje posiadają najwięcej głowic jądrowych [RANKING]

Rosyjska broń jądrowa: czy można się przed nią obronić?

Wall Street Journal podkreśla, że Stany Zjednoczone mocno zainwestowały w zdolność do zestrzeliwania rakiet balistycznych, które mogłyby przenosić głowice nuklearne, chociaż nie mają skutecznej obrony przed rosyjskimi siłami nuklearnymi i nie planują rozwoju takiej zdolności. Ograniczony system antyrakietowy USA jest wymierzony w zagrożenie ze strony Korei Północnej. Jednak skuteczność amerykańskiego systemu w przeprowadzanych testach miała mieszane wyniki.

Zdolności nuklearne: co może NATO w Europie?

Chociaż USA i NATO nie ujawniają dokładnych danych dotyczących broni rozmieszczanej w Europie, Centrum Kontroli Zbrojeń szacuje, że w pięciu krajach NATO przechowywanych jest 100 różnego rodzaju wyrzutni broni jądrowej należącej do USA. Wielka Brytania w zeszłym roku wycofała się z rozbrojenia nuklearnego i zwiększa swój arsenał do nowego poziomu 260 głowic. To ponad 40 proc. powyżej poprzedniego progu.

Szacuje się, że Francja ma prawie 300 głowic atomowych, które można wystrzelić z łodzi podwodnych lub z powietrza - wynika z danych Inicjatywy na rzecz Zagrożenia Nuklearnego (NTI).

Wojna w Ukrainie. Czy istnieją inne zagrożenia nuklearne?

Według NTI, Rosja dysponuje również nieznaną liczbą taktycznej lub tzw. niestrategicznej broni jądrowej, która mogłaby być użyta na polu walki. NTI twierdzi, że te głowice nie są podłączone do systemów przenoszenia, ale są przechowywane w centralnych magazynach – pisze Wall Street Journal.

Poza bronią z głowicami atomowymi istnieje też inne zagrożenie nuklearne. Agencja atomowa ONZ wydała w ostatnich dniach szereg ostrzeżeń, że walki wokół ukraińskich obiektów jądrowych – Ukraina ma 15 reaktorów w czterech lokalizacjach – mogą wywołać zagrożenie radioaktywne. Agencja atomowa ONZ wyraziła też zaniepokojenie, że konflikt zbrojny może uniemożliwić naprawy awaryjne w przypadku trafienia w obiekt jądrowy.