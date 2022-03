Prezydent Andrzej Duda zwołał na poniedziałek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w związku z sytuacją na Ukrainie. Podczas spotkania prezydent podzieli się informacjami z ubiegłotygodniowego nadzwyczajnego szczytu NATO oraz z rozmów z prezydentem USA Joe Bidenem, który złożył wizytę w Polsce.

Reklama

Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot poinformował w poniedziałek w radiu TOK FM, że jednym z tematów rozmów podczas posiedzenia RBN mają być także dostawy broni do Polski z USA. Pytany, czy prezydent Joe Biden obiecał przyspieszenie tych dostaw, oświadczył, aby "zamiast deklaracji i zapowiedzi obserwować ich wyniki". Zapowiedział, jednocześnie, że "za chwile będzie podpisanie umowy na (zakup) czołgi Abrams".

Reklama

W jego ocenie jest także szansa na stałe bazy wojsk USA w Polsce. "Mamy szanse na stałe bazy wojsk USA w Polsce. To jest kwestia rozmów, negocjacji i planów. W czerwcu będzie duży szczyt NATO w Madrycie, na który musimy przygotować własną agendę. Nasi dowódcy wojskowi, politycy i eksperci nad tym intensywnie pracują" – mówił.

Szrot był pytany o uniezależnienie się energetyczne Polski od Rosji oraz wstrzymanie dostaw towarów do Białorusi. "Węgla z Rosji już nie sprowadzamy, sprawa z gazem jest trochę trudniejsza, ale tutaj rząd też nie jest bezczynny" – mówił Szrot.

"Przypominam, że podczas szczytu NATO prezydent Biden zadeklarował znaczące wsparcie europejskiej dywersyfikacji energetycznej. 15 mld ton gazu amerykańskiego będzie dostarczone do całej Europy. O tym będzie rozmowa podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego" - mówił szef Gabinetu Prezydenta.

Odnosząc się do postulacie wstrzymania przejazdów tirów z Polski na Białoruś, ocenił, że musi to być "poważnie rozważone". "Zatrzymanie ruchu to jest broń atomowa w takich relacjach. Myślę, że to jest w grze cały czas i jeśli nie będzie dalej żadnych efektów sankcji, które UE wcześniej wprowadziła, to musi to być poważnie rozważone" – powiedział.

Szef Gabinetu Prezydenta był również pytany o proponowane przez rząd zmiany w konstytucji, które oznaczają, by z reguł finansowych wyłączyć finansowanie wydatków związanych z armią oraz zmiany umożliwiające konfiskowanie majątków oligarchów rosyjskich. "Co do idei pan prezydent popiera te rozwiązania. Co do szczegółów technicznych jest otwarty na dyskusje i analizy" – powiedział Szrot.

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego rozpocznie się o godzinie 15.(PAP)

autor: Wiktor Dziarmaga