Zdjęcia krążące w mediach społecznościowych pokazują krater i przewróconą przyczepę, być może załadowaną zbożem. Na kolejnym zdjęciu być może widać fragment pocisku.

Rzecznik Pentagonu, gen. Patrick Ryder, powiedział, że jest świadomy medialnych, ale na razie nie ma informacji, które mogłyby potwierdzić ewentualny rosyjski atak rakietowy na Polskę.

Możliwe scenariusze

W dniu, w którym ukraińska obrona powietrzna ciężko pracowała, aby zestrzelić rosyjskie pociski, możliwe jest również, że jeden z tych pocisków został strącony i spadł na terytorium Polski .

Były ambasador USA w NATO, Kurt Volker, powiedział BBC, że ważne jest, aby dać Rosji szansę wyjaśnienia, tego co się stało. Volker powiedział, że prawdopodobnie był to wypadek. Powiedział jednak, że musimy usłyszeć, to od Rosji. Powiedział, że NATO powinno zażądać wyjaśnień.