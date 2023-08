"Wnieśliśmy 28 wniosków o ekstradycję w sprawach związanych z terroryzmem i 22 z nich odrzucono" - wyznał Tunc. "Terroryzm jest wspólnym wrogiem ludzkości, dlatego każde demokratyczne państwo powinno przyłączyć się do walki przeciwko niemu" - dodał turecki polityk.

W oczekiwaniu na ratyfikację

Przy okazji lipcowego szczytu NATO w Wilnie sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg poinformował, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wyraził zgodę na przekazanie Wielkiemu Zgromadzeniu Narodowemu Turcji wniosku o akcesję Szwecji do NATO. Erdogan przyznał następnie, że do ratyfikacji w tureckim parlamencie nie dojdzie wcześniej niż w październiku.

Kurdowie a członkostwo w NATO

Turcja blokowała akcesję Szwecji, podkreślając, że Sztokholm powinien robić więcej, by rozprawić się z kurdyjskimi bojownikami w swoim kraju i innymi grupami, które Ankara uważa za zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa narodowego.

"Szwecja co prawda wprowadziła nowe prawo antyterrorystyczne, które zawiera bardzo ogólne zapisy; ale teraz ważne jest to, jak to prawo będzie wprowadzane w życie" - zaznaczył minister sprawiedliwości Turcji.

