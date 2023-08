Jak podano w komunikacie agencji, w pakiecie ze śmigłowcami znajdują się m.in. radary oraz 1844 pociski AGM-114R2 Hellfire, 460 pocisków powietrze-ziemia JAGM, 508 pocisków przeciwlotniczych Stinger.

Reklama

"Ta proponowana sprzedaż wesprze cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych poprzez zwiększenie bezpieczeństwa sojusznika NATO, który działa na rzecz politycznej stabilności i gospodarczego postępu w Europie" - napisano. Agencja notyfikowała o potencjalnej transakcji Kongres.

"Dlaczego Apache są ważne?"

Reklama

"Ważna wiadomość! Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache. Zgodnie z moimi ustaleniami z sekretarzem obrony L. Austinem, do czasu zakończenia procedur i dostarczenia do Polski zakupionych śmigłowców, armia USA udostępni nam śmigłowce Apache z własnych zasobów" - napisał szef MON Mariusz Błaszczak.

O złożeniu oferty kupna 96 śmigłowców Apache poinformował już w ubiegłym roku szef MON. Podczas ostatniej wizyty w Waszyngtonie minister ogłosił, że na czas finalizacji transakcji i dostarczenia maszyn siły lądowe USA udostępnią Polsce osiem Apache.

"Dlaczego Apache są ważne? Bo świetnie współpracują z Abramsami, bo trafią na wschodnią flankę NATO, do 18. dywizji zmechanizowanej, do 1. brygady lotnictwa wojsk lądowych, by stanowiły wraz z Abramsami zamknięcie +bramy brzeskiej+" - mówił wówczas szef resortu obrony.