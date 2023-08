„Jestem pewien, że szybko znajdą następcę zmarłego przywódcy Wagnera. Pozostaną operacyjni w Afryce, ponieważ jest to zbrojne skrzydło Rosji” – powiedział Borrell reporterom po spotkaniu ministrów obrony państw UE w Toledo w środkowej Hiszpanii.

Dodał, że Moskwa nie może wysyłać w ten region regularnych wojsk.

„Oni (Grupa Wagnera) będą nadal służyć Putinowi i robić to, co robią, co z pewnością nie przyczyni się do pokoju w Sahelu ani nie będzie bronić praw i wolności w Sahelu” - dodał Borrell.

Rosyjski Komitet Śledczy podał w niedzielę, że na podstawie testów genetycznych potwierdzono, iż jedną z ofiar katastrofy samolotu z 23 sierpnia na zachodzie Rosji był Prigożyn. Na pokładzie prywatnego Embraera znajdowało się dziesięć osób, w tym Dmitrij Utkin, uważany za "prawą rękę" Prigożyna. Wszyscy mieli zginąć.

Z Brukseli Łukasz Osiński