W miarę posuwania się armii izraelskiej w głąb Strefy Gazy jej nadrzędnym deklarowanym celem stają się palestyńskie podziemia. Chodzi o labirynt tuneli, które przez lata systematycznie budował Hamas. Ich likwidacja może zająć nawet kilka miesięcy.

Znaleźć i zniszczyć

Nie wiadomo, jaki jest całkowity obszar tego, co Izraelczycy określają mianem „metra”. W 2021 r. izraelska armia szacowała, że pod enklawą znajduje się ok. 300 km tuneli, których głębokość może osiągać od 15 m do 60 m. Uważa się, że system ten składa się z peryferii – płytszych korytarzy, które jest łatwiej zniszczyć – oraz rdzenia, gdzie znajdują się centra dowodzenia i prawdopodobnie część izraelskich zakładników.

Treść całego tekstu można przeczytać w czwartkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej oraz w eDGP.